L'allenatore dell'Inter Miami: "Con Leo e Sergio abbiamo parlato di arrivare al top e avere successo".

30-06-2023 16:26

Il Tata Martino, nuovo allenatore dell’Inter Miami, ha garantito sulla serietà di Messi e Busquets: “A volte gli Stati Uniti e Miami sono associati alle vacanze. Non è quello che vogliamo. Vogliamo competere”.

Martino prosegue: “Con Leo e Sergio abbiamo parlato di arrivare al top e avere successo. Sono campioni del mondo, campioni di Spagna. Non sono giocatori che non vogliono competere, non si prendono questo lusso perché ce l’hanno nel sangue ed è ciò che faremo”.