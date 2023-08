Wanda Nara, nuovo membro in famiglia e le ultime sulla salute della showgirl

Prosegue il soggiorno di Wanda Nara ad Istanbul prima delle cure che dovrà sostenere in Argentina. E intanto c'è un nuovo membro nella famiglia Icardi

11-08-2023 11:11

I fan di Wanda Nara attendono con ansia novità importanti sulle condizioni di salute della showgirl argentina, tornata in Turchia per rimanere al fianco di Mauro Icardi, prossimo all’esordio nel campionato turco 2023-24 con la maglia del Galatasaray. Intanto, la figlia Francesca si è resa protagonista di alcune particolari iniziative con la sua mamma, tra servizi fotografici e nuovi animali all’interno del nucleo familiare.

Il regalo di Wanda Nara alla figlia Francesca

Wanda Nara non ha potuto dire di no. Dinanzi alla richiesta della figlia Francesca, la modella sudamericana ha ceduto, regalando alla piccola un meraviglioso gattino, che va ad affiancare i cani già presenti nell’abitazione della famiglia Icardi. Istanbul è famosa per essere una delle città con più gatti randagi in giro per le vie del centro e in periferia, ecco perché la bimba si è innamorata facilmente di uno dei cuccioli che transitavano nelle vicinanze.

Da lì, la richiesta a mamma Wanda e la volontà di portare a casa un gatto che è entrato ufficialmente a far parte di casa Icardi, alimentando l’armonia che si respira in queste settimane nonostante le precarie condizioni fisiche della conduttrice di Master Chef Argentina, che sta combattendo contro una malattia del sangue. Sui social, peraltro, è comparso proprio in queste ore uno splendido servizio fotografico di Wanda con la figlia Francesca, vestite con abiti tipici turchi e una didascalia che lascia spazio a pochi dubbi.

Voglio il mio romanzo a Istanbul.

Le condizioni di Wanda Nara: la sorella Zaira fa chiarezza

Non solo Wanda. Anche Zaira Nara, protagonista di un evento nella giornata di mercoledì, ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sulle condizioni fisiche e sul momento psicologico della sorella più grande, rispondendo alle domande del giornalista Pablo Layus, presente per conto di Intrusos (America).

Wanda sta bene. La verità è che lei ha parlato, quindi niente. Lo stiamo vivendo un po’ più tranquilli adesso. Ogni volta che c’è una prima notizia, soprattutto di un problema di salute, è come se uno si spaventasse, ma una volta entrati in argomento e tutto il resto, tutto quello che è il primo shock si allevia.

E sull’intervista concessa martedì scorso da Wanda Nara, Zaira ha aggiunto.

La trovo super genuina, come è sempre Wanda. E sta attraversando un momento molto personale. Penso che l’abbia aiutata molto ad avere il coraggio di dire: “Sono in un momento di pace e tranquillità”, quindi per fortuna riesce a gestire altre cose con maggiore leggerezza, che forse a un certo punto non so come l’avrebbe presa.

Come sta Wanda oggi: quando tornerà in Argentina per curarsi

Continua ad essere una sorta di rebus il percorso riabilitativo di Wanda Nara, non essendoci una diagnosi ufficiale. La decisione di recarsi in Argentina per proseguire le cure ha senza dubbio rappresentato un nuovo indizio, per fan e familiari, considerando che la modella seguirà le indicazioni dell’équipe del Fundaleu, uno dei migliori centri di ematologia del Sudamerica.

Al momento, Wanda resta in Turchia per trovare una nuova stabilità, insieme al marito Mauro Icardi e a quattro dei cinque figli avuti tra il primo e il secondo matrimonio (uno dei figli di Maxi Lopez è rimasto in Argentina perché gioca nel River Plate, ndr). A settembre inoltrato, però, potrebbe concretizzarsi la partenza direzione Argentina, per una primissima tappa di un iter delicato e da affrontare con positività.