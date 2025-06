Ndoye al Napoli fa scoppiare il putiferio tra gli esperti di mercato Pedullà, Romano e Moretto: cosa è successo

I tre giornalisti danno la notizia dell'accordo raggiunto tra i campioni d'Italia e il calciatore del Bologna, poi le accuse di un account sospetto scatenano il caos

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Un account sospetto. Secondo i più, fake. Accuse. Veleni. Sembra una spy story, un giallo – per chi già può – da gustare sotto l’ombrellone. Invece, è il putiferio scoppiato tra i giornalisti esperti di mercato Alfredo Pedullà, Fabrizio Romano e Matteo Moretto per ‘colpa’ – non ce ne voglia – di Ndoye, ad un passo dal Napoli. Chi ha dato per primo l’annuncio? Ecco che cosa è successo.

Napoli, il colpo Ndoye scatena il caos sul web

Si sa, terminata la stagione, è il calciomercato a monopolizzare l’attenzione dei tifosi. In prima linea gli esperti del settore, che aggiornano costantemente gli utenti sul web con annunci, indiscrezioni, rumors, trattative e chi più ne ha, più ne metta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A volte, però, capita che ci si possa accapigliare per la paternità di una notizia. Ed è proprio ciò che successo relativamente all’operazione Ndoye, sempre più vicino al Napoli dopo lo sprint che si è registrato nel corso della giornata di ieri.

Pedullà, Romano, Moretto: le accuse al vetriolo

Su X Alfredo Pedullà, Fabrizio Romano e Matteo Moretto danno la notizia dell’accelerata dei partenopei sul calciatore e dell’accordo di massima raggiunto tra il club e l’esterno del Bologna, molto apprezzato da Conte.

Poi scoppia il putiferio. Tal ‘Francesco’ che ha come foto profilo l’immagine di Guardiola e che si definisce tifoso della Juventus e appassionato di calcio sferra l’attacco a Romano e Moretto con un post al vetriolo: “Perché non citate mai l’autore dell’esclusiva, ovvero Alfredo Pedullà, l’importante è fare Here we go. Non importa se si calpesta il lavoro degli altri. Bravi”.

Il sospetto di Romano e quello degli utenti

Romano si limita a commentare così l’attacco di ricevuto: “Che strano account, Francesco”. In effetti, diversi utenti sposano l’ipotesi che possa trattarsi di un profilo falso, creato ad arte per spalleggiare Pedullà. “Alfredo, finalmente sveli di essere un tifoso Juventino. Diciamo che era abbastanza facile da capire dato che il canale YT per il 90% parla di Juventus” commenta Giuseppe. E, ancora, il ‘Comolliano’: “Alfredo, cambia account”.

“Ma questa è la trama di Fight club” ironizza ApocalypseNow. Poi arriva la controreplica di Francesco a Romano: “Io mi vergognerei a scrivere una roba del genere. Facciamo tutto quello che vuoi per dimostrare che è un account reale fenomeno. Nessun problema”. E c’è anche la chiosa dello stesso Pedullà che cinguetta: “Grazie amico”.

La soluzione alla controversia tra esperti

A fornirla, sempre su X, è un account satirico: ‘Saputiano’. “La soluzione per far tornare la pace tra Pedullà, Moretto e Romano direi sia molto semplice: Dan Ndoye che rimane al Bologna”, scrive. Banale, ma efficace. Ma Manna e Conte saranno d’accordo?

È vero che il Napoli è la società che costringe gli esperti di mercato agli straordinari vista la raffica di nomi quotidianamente associata ai campioni d’Italia, ma sembra proprio che l’esterno svizzero del Bologna sia destinato a vestirsi d’azzurro.