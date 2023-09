Wanda Nara, le accuse social per la malattia e la separazione dal figlio Valentino

Wanda Nara, la vita ad Istanbul con Mauro Icardi e le accuse social sulla malattia. Intanto, il figlio Valentino è con Maxi Lopez in Argentina

12-09-2023 12:23

Wanda Nara continua a far parlare di sé, tra risposte social e interviste che arrivano dalla città di Istanbul, dove vive la quotidianità insieme a Mauro Icardi e a quattro dei suoi cinque figli. Non è in Turchia Valentino, attualmente in Argentina con Maxi Lopez, padre ed ex marito della conduttrice di Master Chef. Intanto la modella, da settimane alle prese con una malattia del sangue, non ha ancora svelato la diagnosi definitiva, alimentando lo scetticismo e l’odio degli haters sul web.

Wanda Nara, il figlio Valentino tra River Plate e Maxi Lopez

In tanti si chiedono perché Valentino, frutto del matrimonio tra Wanda Nara e Maxi Lopez, sia l’unico figlio della showgirl ad essere rimasto in patria, dopo il ritorno in Europa della procuratrice di Mauro Icardi, seguito dalla famiglia nella sua seconda parentesi con la maglia del Galatasaray. Il ragazzo gioca attualmente nelle giovanili del River Plate e non ha intenzione di mollare il sogno di diventare un calciatore, nella speranza di seguire le orme del padre.

Nonostante l’attuale distanza, Wanda non appare particolarmente preoccupata, pur sentendo inevitabilmente la mancanza di suo figlio, a Buenos Aires con Maxi Lopez per vivere la stagione sportiva 2023/24.

Credo di aver esagerato un po' con l'amore che gli ho inculcato per l'Argentina – ha detto con un sorriso la Nara -. La verità è che mi rende felice il fatto che giochi nella mia squadra del cuore. Con chi è ora? È con suo padre. Siamo tutti d'accordo nell'accompagnarlo sempre.

Wanda Nara, le accuse social su una possibile montatura

Avendo deciso di difendere la sua privacy, non rivelando la diagnosi definitiva, Wanda Nara sta andando incontro alle insinuazioni e alle accuse di alcuni suoi follower, sempre molto attivi quando si apre un box di domande nelle Instagram Stories. C’è chi mette in dubbio la serietà e la veridicità della malattia della modella argentina, costretta a rispondere con un filo di amarezza a coloro che ritengono abbia mentito sulla presunta leucemia.

Per fortuna sono pochi, ma come si può mettere in dubbio o giudicare qualcosa che non si sa nemmeno, che non so nemmeno io per non creare speculazioni. È una situazione personale che è stata resa pubblica, ma non da me. Molte persone vogliono vedermi bene e sapere cos’è e come sto. Un giorno lo racconterò.

La più grande delle sorelle Nara, dunque, vuole prima completare il percorso riabilitativo e poi rendere nota la sua storia, una volta che tutto sarà finito. Wanda continua ad essere curata ad Istanbul, in attesa di un possibile trasferimento nel centro specializzato scelto in Argentina.

Wanda Nara: “Non giocherei mai con un problema di salute”

L’estate 2023 ha rappresentato per Wanda un periodo caratterizzato da scelte importanti, per la quotidianità e la vita professionale. Sciolti i dubbi sul futuro di Mauro Icardi, la Nara ha deciso di trasferirsi nuovamente in Europa, in Turchia, per non lasciare solo l’ex centravanti di Inter e PSG. Una partenza, quella direzione Istanbul, che ha aperto nuove fratture in famiglia: Wanda non vive serenamente il rapporto con i suoi genitori, che non hanno mai legato particolarmente con lo stesso Icardi.

Del resto, riferendosi ad haters e componenti del nucleo familiare, Wanda Nara si espresse così a proposito della sua malattia: