Wanda Nara, le parole dell'avvocato e lo scandalo di Alicia Barbasola

Alicia Barbasola, la compagna del padre di Wanda Nara, fa parlare di sé a Bailando 2023, programma seguitissimo in Argentina: outfit sconvolgente e social in tilt.

05-09-2023 11:10

Wanda Nara continua a far parlare di sé per i suoi spostamenti e per le sue condizioni di salute, mentre la compagna del padre Andrés, Alicia Barbasola, si mette in mostra a Bailando 2023 per provare a strappare le prime pagine dei giornali argentini. Dalle parole dell’avvocato di Wanda alle immagini diffuse dai media sudamericani sull’appariscente Barbasola.

Scandalo Alicia Barbasola a Bailando 2023: le immagini social diventate virali

Alicia Barbasola, moglie di Andrés Nara che continua a non andare d’accordo con Wanda, sta facendo di tutto per ritagliarsi un ruolo da protagonista sul piccolo schermo, oltre a rilasciare svariate interviste in giro per l’Argentina.

Outfit sorprendente per la Barbasola, che ha indossato un abito trasparente con dettagli argento e glitter, per un effetto “vedo-non vedo” che ha sorpreso persino gli inviati di LAM (America). Togliendosi il coprispalle, Alicia ha lasciato a bocca aperta l’intervistatore, scatenando la reazione del web e provocando la creazione di meme in maniera istantanea.

Ospite della serata anche la sorella di Wanda, Zaira Nara, con la quale però non sembrano esserci problemi, come confermato dalla stessa Alicia Barbasola:

Lei è sempre stata rispettosa.

Come sta Wanda Nara oggi: le parole del suo Avvocato

Nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Radio Mitre, l’avvocato di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, è tornata a parlare delle condizioni di salute della moglie, nonché procuratrice, di Mauro Icardi:

Sta seguendo tutte le cure alla lettera e ovviamente sappiamo tutti che se la caverà”, ha detto la donna a Radio Mitre. “Ora è in Italia, a Milano, e da lì tornerà qui (in Argentina, ndr), non so se prima tornerà a Istanbul, ma tornerà qui, credo a metà ottobre. Ha un contratto con Telefe. Wanda non si ferma, è una macchina da guerra, e naturalmente la gente la ama.

Wanda Nara, tra Istanbul e Milano

Wanda Nara continua a vivere la sua quotidianità tra Turchia ed Italia, in attesa di ripartire per l’Argentina per proseguire le cure. La modella argentina è oggi a Milano con quattro dei suoi cinque figli, in quella che considera ormai da anni la sua seconda casa, avendo vissuto nel capoluogo lombardo il primo matrimonio con Maxi Lopez e l’inizio della storia con Mauro Icardi. Dal suo attico, tanti gli scatti social pubblicati su Instagram in compagnia delle bimbe più piccole e dei figli più grandi.

Il centravanti ex PSG, intanto, ha staccato il pass per la fase a gironi della Champions League 2023-24 e si prepara a vivere una stagione da protagonista con la maglia del Galatasaray, nella speranza di portare in giro per l’Europa anche la sua Wanda.