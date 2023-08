Wanda Nara, la nuova rivelazione della sorella Zaira e le voci sulla malattia

Zaira Nara esce allo scoperto e torna a parlare di alcuni fatti personali, mentre la malattia della sorella Wanda viene messa in discussione

29-08-2023 10:30

Wanda Nara resta costantemente sotto i riflettori. Dalle sue condizioni all’evoluzione della malattia, fino ad arrivare alle molteplici rivelazioni di amici e familiari, senza dimenticare chi mette addirittura in discussione la veridicità della presunta leucemia che ha colpito la modella. In queste ore, intanto, a fare scalpore sono state le dichiarazioni della sorella, Zaira Nara, uscita allo scoperto in uno dei tanti salotti delle Tv argentine, mentre Wanda continua a rimanere ad Istanbul al fianco di Mauro Icardi.

Wanda Nara, la nuova rivelazione della sorella Zaira

Oltre a gestire i suoi figli e a proseguire il percorso terapeutico, grazie all’ausilio di un’infermiera personale, Wanda Nara deve ora pensare allo stato d’animo della sorella Zaira. Quest’ultima, infatti, si è ufficialmente lasciata con Facundo Pieres, noto giocatore di polo argentino oggi al secondo posto del ranking mondiale. Una relazione che ha lasciato inevitabilmente strascichi, considerando che Pieres è stato il compagno di una delle grandi amiche di Zaira Nara, Paula Chaves.

Un triangolo amoroso che ha fatto subito notizia in Sudamerica. Dopo giorni di silenzio, è arrivata la reazione della sorella minore di Wanda:

Sto bene, la separazione è stata risolta. All’inizio forse è stato un problema, ma è finita. Quando non sono pronta a parlare, quando le cose sono ancora fresche, me ne sto per conto mio. Sono molto legata alla mia cerchia ristretta di amici. Per parlarne devo aver risolto bene, altrimenti mi mettono un microfono davanti e mi metto a piangere.

Zaira non si è certo nascosta ai microfoni di LAM, spiegando come abbia rispettato fino in fondo il rapporto con la Chaves, nonostante il fidanzamento con Pieres.

Lei ha una famiglia e con tutto il cuore vi dico che se a un certo punto della mia vita cominciassi a incontrare una persona che 13 anni fa era stata con un amico, la prima persona a cui chiederei sarebbe il mio amico. Ho dei valori ben precisi: se un’amica mi dice “vai”, io vado, se mi dice “non guardare”, io non guardo. Il mio ambiente è così, giuro che mi è capitato mille volte con amici che alzano il telefono e mi chiedono. Non è la prima volta che qualcuno incontra un’altra persona.

Wanda Nara malata per finta? I dubbi di una dottoressa

Nel weekend ha trovato spazio in Argentina l’opinione della dottoressa Mariana Lestelle, impegnata presso l’Ospedale Oncologico Provinciale di Olavarría e spesso interpellata come consulente per chiarire questioni di ordine sanitario. Sempre molto attenta alla quotidianità dei suoi pazienti e all’evolversi delle malattie oncologiche che coinvolgono anche personaggi famosi, la Lestelle ha criticato aspramente i video pubblicati nelle Instagram Storeis da Wanda Nara, alle prese solo “ufficiosamente” con una leucemia.

Questo il tweet incriminato della Dott. Lestelle:

Vedo le storie IG di Wanda, che si sottopone ad un trattamento estetico controindicato nei pazienti oncologici in cura. Forse è una pubblicità e non è di adesso. Magari non è malata oncologica oppure è mal consigliata, non lo so.

Poi, il chiarimento della dottoressa Lestelle, subito sommersa dalle critiche e dagli insulti social della fan base di Wanda Nara:

Non metto in dubbio la malattia di Wanda. Non mi piacciono i messaggi che possono essere controproducenti per i pazienti che convivono con la patologia. Questa era l’intenzione. Chi non chiarisce, ed è un suo diritto, quale malattia abbia è Wanda. Forse mi sono espressa male, la mia intenzione non era quella di dubitare, ma di chiarire i protocolli di trattamento universali.

Wanda Nara con Icardi per superare il turno in Champions League

Dopo essere stato persino accusato di aver minacciato la moglie, Mauro Icardi deve ora concentrarsi sulla partita più importante di questo inizio di stagione. Con la maglia del Galatasaray, il centravanti ex PSG e Inter scenderà oggi in campo contro il Molde, per superare i playoff di Champions League e accedere alla fase a gironi della massima competizione continentale. Si riparte dal 3-2 in favore dei turchi maturata all’andata, con Icardi grande protagonista. Diretta Tv in chiaro su Italia Uno a partire dalle ore 21.00.

Con il bomber argentino, ovviamente, resta più che vivo il supporto di Wanda Nara, rimasta accanto a suo marito in questa seconda parentesi turca, dove Icardi ha dimostrato di aver ritrovato gol e serenità. Le condizioni della showgirl sono sotto controllo e difficilmente si muoverà direzione Sudamerica nel mese di settembre.