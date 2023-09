Wanda Nara è tornata a Milano e riceve tonnellate di critiche velenose sui social

La showgirl ha fatto un blitz nella casa milanese assieme ai figli ma qualcosa è andato storto, alcune foto postate sui social non sono piaciute

02-09-2023 06:35

Dopo essersi stabilita a Istanbul, in Turchia, Wanda Nara ha viaggiato con i suoi figli a Milano, città che considera da lustri la sua seconda casa. Dopo il ciclo di successi come conduttrice di MasterChef (Telefe) e la notizia del suo problema di salute che ha sconvolto tutti, la moglie di Icardi si è stabilita definitivamente in Turchia, per star vicino all’ex bomber dell’Inter ma non ha dimenticato Milano.

Wanda Nara ha iscritto i figli a scuola a Istanbul

Wanda Nara – che dovrà fare anche ritorno in Argentina per curarsi – ha quindi deciso di fare una passeggiata per Milano, dove ha vissuto gran parte della sua storia d’amore con l’ex compagno Maxi López e il suo attuale marito. “In viaggio verso la nostra seconda casa“, ha scritto in una storia su Instagram in cui ha posato con i suoi quattro figli più piccoli, Constantino e Benedicto López, e Francesca e Isabella Icardi, che hanno iniziato ufficialmente le lezioni questa settimana in una prestigiosa scuola di Istanbul. In un video su TikTok, ha mostrato come si sono divertiti durante il viaggio assaggiando diverse marche di cioccolatini.

Wanda posta le immagini delle sue auto di lusso

Il lato negativo del suo blitz milanese sono state le foto che ha postato successivamente sui social. Appena arrivata a Milano Wanda ha pubblicato le immagini di tre auto di lusso nero, scrivendo “i miei bambini” ed aggiungendo: “Innamoratevi di chiunque vi guardi come io guardo la mia Mercedes. Mi è mancata”. Nelle seguenti immagini ha posato accanto alla carrozzeria lucente dell’auto, guardandola con occhi teneri.

Il veicolo in questione è la Mercedes-Benz Classe G, valutata più di 127mila dollari, che neanche la nuova Bentley Bentayga arancione-cachi che Mauro Icardi le ha regalato nell’agosto di quest’anno ha soppiantato nel suo cuore.

Attacchi social a Wanda per le sue ostentazioni di ricchezza

La foto, che ha raggiunto più di 200.000 like in poche ore, è stata presa da molti follower come un’ostentazione, cosa che le è valsa molte critiche nel box dei commenti. “Innamorati di chi ti dà pace, ti ama e ti rispetta come merita una donna. Il resto è superficiale e dozzinale”; “Dicono che le persone che cercano di riempire la propria vita con cose materiali, in realtà cercano di riempire dei vuoti”.

Wanda Nara ha anche augurato buon anno scolastico ai figli: “Buon inizio, piccoli miei”, ha scritto in un post su Instagram che ha avuto più di 200.000 Mi piace. Nell’immagine, i suoi figli Constantino e Benedicto López, e Francesca e Isabella Icardi sono visti con le uniformi blu, verdi e bianche nel patio di casa pronti per andare alla loro nuova scuola a Istanbul.