Wanda Nara esce allo scoperto sulla China Suarez, l'ex amante di Icardi

In radio la modella argentina torna a parlare della donna che aveva sedotto il marito, intanto la sorella del bomber parteciperà al Grande Fratello

14-01-2024 11:30

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Se una cosa è stata dimostrata più volte è che Wanda Nara va avanti sempre per la sua strada e non ha problemi a esprimere quello che pensa. La modella. fresca vincitrice di “Ballando con le stelle” è stata protagonista di un momento divertente in cui ha parlato con sua sorella, Zaira Nara, e il team di streaming di Rumis. Come era inevitabile l’intervista ha avuto la sua parte piccante. Le è stato chiesto di salvare solo una delle due persone con cui ha avuto forti conflitti in passato: Evangelina Anderson e María Eugenia ‘China’ Suárez. E la risposta è arrivata.

Il gioco della torre per Wanda Nara

In videochiamata con il team di Rumis, il canale di streaming condotto da Punta del Este da sua sorella Zaira, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín ‘Cachete’ Sierra, Vicky Braier e Leandro Saifir, Wanda Nara ha dovuto rispondere a una domanda imbarazzante: “Sei sullo yacht, hai spazio per una sola persona. Vai in mezzo al mare e scopri che da una parte sta annegando Evangelina Anderson e dall’altra China Suárez, chi salvi?”,

La battuta acida di Wanda sulla China Suarez

La showgirl ha tentennato: “Posso salvarne solo una? Non voglio salvarle entrambe, ma sono entrambe madri. Anche se ci sono persone che affondano da sole, quindi anche se le salvo poi la vita li affonda. Con Evangelina Anderson comunque i colpi di scena della vita hanno reso i nostri figli super amici”. Il figlio maggiore di Wanda, Valentino, frutto della sua relazione con Maxi López, è molto amico di Bastián Demichellis, frutto della relazione tra Evangelina Anderson e Martín Demichelis. Entrambi giocano insieme nelle giovanili del River Plate e hanno stretto un ottimo rapporto sia dentro che fuori dal campo.

Per trovare le origini della disputa tra Wanda Nara e Anderson bisogna tornare indietro di diversi anni. Durante una stagione teatrale al Carlos Paz, Evangelina raccontò che Maxi López, che in quel periodo stava iniziando la sua relazione con Wanda, le aveva fatto delle avance, cosa che scatenò la rabbia dell’imprenditrice. Nonostante abbiano avuto diversi conflitti in passato, nell’ultimo anno hanno dimostrato che le cose sono migliorate.

Lo scandalo tra Icardi e la China Suarez

“Le persone si evolvono, crescono, siamo madri e tutto questo perché eravamo entrambe in uno spettacolo teatrale e tutto è stato messo insieme in modo che la gente andasse a vedere lo spettacolo”, ha detto recentemente la Anderson.

Diversa, però, la situazione tra Wanda e China Suárez. Nel 2020 è scoppiato lo scandalo noto come “WandaGate”. Secondo quanto riferito, Mauro Icardi sarebbe stato infedele alla moglie con l’attrice. La coppia ha affrontato diverse crisi e si dubitava addirittura che il matrimonio sarebbe continuato, ma sono riusciti a superare le loro differenze e si sono dati una seconda possibilità.

Ivana Icardi al Grande Fratello argentino

Intanto Ivana Icardi, sorella dell’ex bomber dell’Inter, ha sorpreso tutti annunciando di essere entrata in un nuovo reality show. “GH Duo” , il Grande Fratello argentino, è ripartito con una nuova stagione e la cognata di Wanda Nara è una delle partecipanti che si troveranno all’interno della casa. La sorella di Mauro Icardi non sta più nella pelle per la nuova esperienza che la aspetta.