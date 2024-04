Wanda Nara con la felpa della Juventus fa impazzire il web: riesplodono le voci su Mauro Icardi in bianconero

Alcuni scatti su Instagram della showgirl e agente scatenano il gossip: tifosi della Vecchia Signora divisi su 'Maurito', delusione tra i sostenitori dell'Inter.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Il marito, nonché suo assistito, è stato capitano dell’Inter e gioca nel Galatasaray, in Turchia. Lei, però, si è mostrata sul web con la felpa della Juventus, facendo immediatamente riesplodere voci e indiscrezioni relative al possibile approdo di ‘Maurito’ in bianconero. Signore e signori, ecco l’ultima di Wanda Nara: l’esuberante showgirl, attrice, modella, ballerina e agente sportiva ne ha fatta un’altra.

Wanda Nara, post con la tuta della Juve

La bella ‘Wandita’ ha pubblicato prima un post e poi una storia su Instagram in cui ha esibito un outfit particolare: una tuta della Vecchia Signora. Nello scatto del post il logo della Juventus è coperto dalla chioma mora della soubrette argentina, nella “story” invece la J è in bella evidenza. La didascalia dello scatto? Non particolarmente significativa, almeno per gli sportivi o per gli esperti di calciomercato: “Preparándome para un día largo de grabación”. Vale a dire: “Prepararsi per una lunga giornata di registrazione”.

Icardi alla Juve, voce calda un anno fa

Che messaggio ha voluto lanciare la signora Icardi attraverso i suoi scatti malandrini? Solo una coincidenza, il suo sfoggiare il bianconero? Oppure c’è dell’altro? Di certo c’è che di Icardi alla Juventus si è parlato – e diffusamente – nella scorsa stagione, quando sembrava proprio che l’argentino potesse accasarsi alla corte di Max Allegri, prima ad agosto, poi a gennaio. Poi i guai economici e giudiziari di Madama, alle prese con l’improvviso cambio di cda e con le inchieste penali e sportive da fronteggiare, hanno fatto tramontare l’idea. Che però, probabilmente, non è del tutto accantonata.

È sempre Juve-Inter, anche su Instagram

Non è un mistero, infatti, che Icardi ambisca a tornare in Italia. Soluzione che sarebbe vista di buon occhio anche da Wanda, reduce dal trionfo a Ballando con le Stelle e amata dal pubblico tricolore. Sui social, non a caso, è già un fiorire di commenti. Juventini divisi: “Certo che questa tuta ti sta proprio bene”. A cui fa da contraltare un ‘avviso’: “Per favore state lontani da Torino”. Delusione invece tra i tifosi dell’Inter: “Vestita da juventina nooooooooo”, il rammarico di Katia. “Mi è caduto un mito”, il cruccio di Ivan. E c’è chi ironizza: “Mai visti tanti commenti su ciò che indossa, di solito li scatena ciò che non indossa”.