Wanda Nara, separazione forzata con Icardi: ecco cosa è successo

La modella argentina costretta ad allontanarsi dall'ex attaccante dell'Inter, impegnato con il Galatasaray: nuove collaborazioni in vista per la showgirl

22-03-2024 12:06

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Wanda Nara, l’uscita di un nuovo video musicale e la separazione forzata con Mauro Icardi. Non c’è aria di divorzio tra la modella argentina e il bomber del Galatasaray, è semplicemente la frenetica vita dell’ultima vincitrice di Ballando con le Stelle, intenzionata a partecipare nuovamente a Master Chef Argentina e ad essere protagonista di nuovissime collaborazioni, con un occhio ad un possibile futuro negli stadi. Sull’asse Buenos Aires-Istanbul, distacco quasi inevitabile tra Wanda Nara e Mauro Icardi.

Wanda Nara a Buenos Aires per l’uscita del nuovo video musicale

Ha già superato le 200.000 visualizzazioni su YouTube il video ufficiale di “Money”, il nuovo contenuto musicale targato Wanda Nara, in collaborazione con i produttori Negro Dub ed Ejecutiva Maxi el Brother, che hanno curato suoni ed atmosfere di un brano pronto ad ipnotizzare i fan presenti in tutto il mondo. Una Wanda che si destreggia in un sexy abito rosa tra una serie di Ferrari, alternando tali scene ad un incontro su un ring, in segno di sfida. Il testo parla di soldi e fatturato, chiaramente, ma anche del percorso per raggiungere la fama e dell’invidia che si percepisce attorno ad una persona capace di raggiungere il successo.

“Money” segue così il primo singolo “Bad Bitch” e il pezzo a tinte brasiliane intitolato “O Bicho Vai Pegar”, dove Wanda è arrivata ad indossare anche la maglia della nazionale verdeoro, sollevando persino qualche polemica in Argentina. Un successo clamoroso, anche da artista, che porterà la 36enne a calcare rinomati palcoscenici in patria: “Abbiamo chiuso quasi tutto – ha confermato la stessa Nara -. Andremo al Gran Rex, al Luna Park e alla Movistar Arena”, dove verranno organizzati show attesissimi dal grande pubblico, pronto ad assistere allo spettacolo della moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara a Master Chef Argentina, seconda partecipazione in arrivo

Wanda Nara resterà in Argentina, nei pressi di Buenos Aires, fino a domenica 24 marzo, secondo quanto raccolto dai media locali. La showgirl sudamericana ritroverà i suoi figli in occasione di Pasqua e non è escluso che approfitti del break anche per una mini-vacanza con Icardi in una location esotica, ancora tutta da scoprire. Di sicuro, Wanda farà ritorno in patria nel mese di maggio, per iniziare le riprese di Master Chef Argentina, programma per il quale ha già un principio d’accordo, dopo lo straordinario successo registrato lo scorso anno.

Una partecipazione, quella al noto talent di cucina, che costringerà la Nara ad allontanarsi per alcune settimane da Istanbul e dalla sua famiglia, con Icardi impegnato con il Galatasaray nella Turkish Premier League. Insieme all’ex attaccante dell’Inter, anche un eterno “rivale” come Leonardo Bonucci, storico riferimento della difesa della Juventus, arrivato dall’Union Berlino nell’ultimo mercato di gennaio.

Wanda Nara e le difficoltà su YouTube

Il “boom” di Wanda Nara su YouTube non era del tutto scontato. Non era atteso dalla stessa modella argentina, che in Argentina ha rivelato il suo scetticismo nei confronti della piattaforma, avendo sempre utilizzato i social per pubblicizzare iniziative e collaborazioni: “Il mio team mi aveva proposto di aprire un canale YouTube, sul quale non avevo follower, per iniziare con qualche collaborazione. Ma volevo iniziare da sola. Mi hanno detto di no, che era difficile, che non è da un giorno all’altro come le storie di Instagram, che da un giorno all’altro hai tre milioni di visualizzazioni”.

I video musicali sono ormai virali e Wanda ha un nuovo spazio per valorizzare la sua figura professionale. Adesso, però, dovrà farlo lontano da Mauro Icardi, costretto a rimanere in Turchia almeno fino alla fine del mese di maggio, per chiudere al meglio il campionato con il Galatasaray. Poi, un mese di vacanza in Argentina, al fianco della moglie e del figlio Valentino, protagonista tra le fila delle giovanili del River Plate. Una separazione forzata, imposta da impegni di lavoro.