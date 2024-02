Wanda Nara, parla Maxi Lopez: cosa è successo dopo la rivelazione della leucemia

L'ex marito della showgirl argentina ha raccontato cosa è successo dopo la diagnosi della leucemia: "Mi ha fatto una richiesta e ho subito accettato"

08-02-2024 13:15

L’ex marito di Wanda Nara, Maxi Lopez, ha rivelato a Todo Pasa alcuni dettagli sulla malattia della showgirl. L’ex giocatore ha svelato la richiesta dell’argentina subito dopo la diagnosi della leucemia. Un momento molto delicato, in cui anche il suo precedente compagno di vita le ha fatto sentire il suo appoggio.

Wanda, la richiesta a Maxi Lopez dopo la leucemia

Maxi Lopez, dopo aver ricevuto la notizia della malattia, si è subito recato in Argentina per stare vicino ai bambini e per aiutare la famiglia in un momento molto delicato. “Il dottore è un mio amico. Ero a Londra, mi hanno chiamato alle 4 del mattino, ho ricevuto 52 chiamate da lui e dalla mia ex suocera”, ha spiegato a Todo Pasa (Urbana Play). Poi ha proseguito: “Avevo preso i biglietti per qualche giorno dopo perché dovevo organizzare delle cose di lavoro“.

Tuttavia, una chiamata gli ha fatto cambiare i piani e accelerare i tempi: “Il giorno dopo Wanda mi ha telefonato e mi ha detto ‘Ti chiedo per favore di venire adesso, ho bisogno che tu sia qui’. Ho dovuto cambiare biglietto e ho viaggiato da un giorno all’altro”. Non è stato facile, dato che sua moglie, Daniela Christiansson, e la sua piccola bambina Elle erano in Europa.

Maxi Lopez: “Fuga di notizie? Volevo arrivare prima”

Maxi Lopez ha poi criticato la fuga di notizie subito dopo la diagnosi ricevuta dalla modella argentina: “So che Wanda è in un ambiente in cui le cose si conoscono, ma volevo arrivare prima per stare con i miei figli. Non ci sono riuscito. Ma beh, la cosa importante è che dopo sono stato qui con i ragazzi per 15/20 giorni e abbiamo potuto parlare ed essere presenti, che per loro è la cosa più importante”.

La vittoria a Ballando con le Stelle e il messaggio al 2024

Per Wanda Nara è stato un anno molto complicato, ma una piccola gioia l’ha trovata in Italia grazie a Ballando con le Stelle. La showgirl ha vinto l’edizione con Pasquale La Rocca e ha emozionato durante le sue esibizioni. Una distrazione dal brutto momento, dopo la diagnosi della leucemia.

L’argentina ha avuto come sempre il supporto da parte della sua famiglia e ha lanciato un messaggio in vista del nuovo anno, appena iniziato: “La mia famiglia che è l’unica cosa importante per me è in salute ed è felice. Che cosa posso chiedere di più? 2024 ti ho lasciato una sfida molto alta, non deludermi“.