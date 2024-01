Wanda Nara, la sorella esce allo scoperto: la rivelazione sulla malattia della modella

La showgirl argentina, oggi in Brasile con Mauro Icardi, continua a combattere contro la leucemia, tra vacanze e lavoro: il retroscena della sorella

15-01-2024 11:45

Wanda Nara continua a curare la leucemia rilevata nel giugno 2023, tra la terapia che caratterizza le sue giornate in Turchia e il costante monitoraggio del centro specialistico Fundaleu, che ha sede a Buenos Aires. In queste ore, hanno fatto subito il giro del web le dichiarazioni rilasciate dalla sorella della modella, Zaira Nara, che ha rivelato alcuni dettagli del percorso della moglie di Mauro Icardi, oggi in Brasile per registrare il nuovo videoclip.

Zaira Nara e la leucemia della sorella Wanda

Wanda Nara ha superato un periodo critico grazie all’effetto dei suoi cari e alla vicinanza della famiglia. Dalla sorella Zaira a Mauro Icardi, passando per i genitori e i suoi cinque figli, presenti in Argentina nel corso di un’estate piuttosto turbolenta. Poi, la scelta di partecipare alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, vinta con merito in coppia con il napoletano Pasquale La Rocca, e l’immediato ritorno ad Istanbul, per rimanere vicino all’attaccante del Galatasaray.

A far notizia, però, è stata proprio Zaira Nara, sorella della 37enne, che ha parlato di Wanda nel corso del programma Socios del Spectacle, facendo chiarezza sull’attuale situazione della showgirl sudamericana.

Per fortuna oggi sta molto bene ed è sempre in compagnia delle persone più care, sta facendo quello che le piace di più. Non direi che è già guarita, perché è in corso un trattamento, ma si sta divertendo molto e questo mi rende molto felice.

Tra fan ed haters, in tanti si sono interessati alle condizioni di salute di Wanda Nara: “Lei è un po’ di tutti, – ha ribadito Zaira – mi ha colpito come tutti si siano interessati alla malattia o a cosa non andava in lei in quel periodo”.

Zaira e la notizia inaspettata sulla sorella Wanda

La famiglia Nara si è messa alle spalle un’estate obiettivamente difficile, caratterizzata da un terremoto mediatico che ha accompagnato costantemente l’iter riabilitativo di Wanda, colpita da una leucemia. La sorella Zaira non ha certo dimenticato quel periodo, così come il momento in cui è venuta fuori la notizia della malattia.

Non ci si aspetta mai cattive notizie da qualcuno vicino a te. Si pensa che le cattive notizie accadano nei notiziari e non ti tocchino mai, ma la verità è che quando ti arriva, capisci che quel dolore che si vede sui social o in tv può capitare anche a te.

Ora, però, Zaira prova a guardare il bicchiere mezzo pieno, consapevole che la vita è fatta anche di ostacoli inaspettati, pronti a metterti alla prova: “Cose del genere ti rendono più umano, ti fanno apprezzare la famiglia, i momenti, il valore della vita – ha ammesso la sorella di Wanda –. Sono come schiaffi che la vita ti dà, per farti capire che non è giusto arrabbiarsi per cose inutili”.

Il primo incontro con Icardi

Sono passati più di 10 anni dalla telenovela che ha coinvolto Wanda Nara, Mauro Icardi e Maxi Lopez, ex marito della modella argentina. Nel corso della lunga intervista, Zaira ha parlato anche di questo, ripercorrendo i primi passi della storia che ha unito l’ex conduttrice di Master Chef (Argentina) e l’ex bomber di Inter e Psg.

Proprio nel momento in cui Wanda e Maxi stavano organizzando un evento per celebrare i primi cinque anni di matrimonio, sulla splendida isola di Caras, la Nara decise di presentare Icardi alla sorella: “Io ero single all’epoca e odio essere presentata alla gente, in qualunque momento – ha detto Zaira -. Io stavo già incontrando un mio ex fidanzato, tra l’altro, ma Wanda finì per portare Mauro alla festa… In quel momento l’ho odiata, voleva ucciderla”, ha rivelato con il sorriso.