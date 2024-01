Wanda Nara, ecco perché ha reso pubblica la diagnosi di leucemia: il retroscena

La modella è uscita allo scoperto postando il referto che rivela la sua malattia: leucemia mieloide cronica. A un giornalista ha spiegato il perché

Wanda Nara ha salutato il 2023 postando su Instagram gli scatti più significativi dell’anno appena trascorso, tra cui il referto medico in cui le è diagnosticata la leucemia mieloide cronica. Una foto che ha destato non poco scalpore, dietro alla quale, però, si cela una motivazione ben precisa.

Perché Wanda Nara ha reso pubblica la diagnosi di leucemia

A rivelarlo è il giornalista e presentatore argentino Ángel de Brito che ha contattato la showgirl, fresca vincitrice dell’edizione italiana di Ballando con le Stelle. “Wanda mi ha spiegato che ha caricato solo ora il referto perché non voleva provocare vergogna né pietà, né tutta quella roba lì durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, che poi ha vinto. Non voleva mescolare le due situazioni”. C’è poi anche un’altra ragione. “Mi ha detto che ha pubblicato il referto, perché molti continuavano a sostenere che la sua malattia fosse una bugia. Ma ha aspettato che prima terminasse la trasmissione”.

Il 2023 di Wanda Nara: dalla crisi con Icardi alla leucemia

È stato un 2023 sulle montagne russe per Wanda Nara. A inizio anno sembrava che la sua storia d’amore con il calciatore del Galatasaray Mauro Icardi fosse giunta al capolinea, poi, però, il legame si è rinsaldato nonostante i chiacchiericci riguardo a un flirt col rapper L-Gante.

Negli scatti postati sui social la sudamericana ha ricordato la sua avventura da giudice a MasterChef Argentina, il premio ricevuto nel suo Paese e il trionfo a Ballando col partner Pasquale La Rocca. Fino, appunto, al referto del centro medico di Fundaleu (Buenos Aires) datato 24 ottobre in cui si dava un nome a quella malattia che per tanto non è riuscita volutamente a identificare: leucemia mieloide cronica.

Tra Argentina, Turchia e Italia: il coraggio di Wanda Nara

Nonostante lo scorso luglio le sia crollato il mondo addosso dopo essersi sottoposta ad alcuni accertamenti in una clinica di Buenos Aires, Wanda Nara ha trovato la forza di reagire, di mettersi in gioco. Lo ha raccontato nell’arco della sua trionfale ed emozionante esperienza a Ballando con le Stelle. Dove ha sì pianto, ma ha anche dimostrato di avere infinito coraggio.

La malattia non l’ha fermata. Tutt’altro. Si è goduta non senza fatica l’avventura in Italia, dividendosi – però – anche tra Argentina e Turchia, per stare accanto al marito, che gioca col Galatasaray. Disse bene Maurito, ospite a sorpresa di Ballando: “Se lei è lady Icardi? No, sono io a essere il marito di Wanda”.