Wanda Nara rompe il silenzio e ammette separazione con Icardi: "motivi personali e di salute"

La modella conferma a un giornalista la rottura col bomber del Galatasaray, la conferma dell'avvvocato e la reazione dell'ex attaccante dell'Inter

Non era un chiacchiericcio da riviste di gossip: Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati. Squarciato il velo del silenzio, la conferma sulla rottura tra la modella e l’attaccante del Galatasaray arriva dalla stessa modella argentina, che pur senza entrare troppo nei particolari ha ammesso la fine del rapporto col giocatore parlando con un giornalista.

Wanda ammette rottura con Icardi

Ci sarebbero anche le prove dell’avvenuta separazione. Le fornisce il giornalista Luis Ventura, confidente da tempo della showgirl, che ha parlato in chat con la donna. Wanda Nara ha ammesso la rottura con Icardi adducendo queste ragioni: “per motivi personali e di salute ci provo un’altra volta a lasciarlo”.

Il giornalista ha mostrato i messaggi della showgirl in diretta su America Tv, confermando le voci sempre più insistenti che circolavano da due giorni in Argentina. Non è la prima volta che i due si separano. L’ultima crisi risale a qualche anno fa, quando Icardi aveva stretto un’amicizia troppo intima con la “China” Suarez. Ci fu un chiarimento successivo e i due tornarono insieme ma ora è scoppiata una nuova crisi.

Il post sull’anniversario di matrimonio

Poco più di un mese fa Icardi postò sui social un affettuoso messaggio per il decimo anniversario di matrimonio ma da parte di Wanda nessun commento romantico. Un semplice like e stop. L’ultimo intervento social dell’ex attaccante dell’Inter risale a martedì scorso, quando mostrò solo foto del suo allenamento col Galatasaray. Wanda e Icardi hanno due figlie, nata il 19 gennaio del 2015, e Isabella, nata il 27 ottobre del 2016. Vanno poi aggiunti i tre figli avuti dalla Nara con Maxi Lopez.

La conferma dell’avvocato di Wanda

La notizia ha scatenato i cronisti argentini e c’è chi è riuscito a parlare con l’avvocato di Wanda, Ana Rosenfeld, che ha confermato tutto: ‘è vero, Wanda si sta davvero separando, è una decisione che ha preso Wanda”. Al momento non c’è nessuna richiesta di divorzio, non ha ancora chiesto ad Ana di agire in quella direzione”. Altre indiscrezioni arrivano dal programma A la Tarde (America TV), dove il conduttore Diego Estéves invece è andato oltre: “Ho una notizia bomba… Wanda Nara avrebbe chiesto di avviare la procedura di divorzio con Mauro Icardi in Argentina. Mi è stato detto da una persona della cerchia familiare di Wanda, che sta mediando, soprattutto con Wanda. Lei è decisa, Mauro non vuole.… Hanno avuto una discussione allo Chateau, con Mauro che le chiedeva di non rompere e con lei che piangendo gli diceva ‘questo è il massimo che abbiamo fatto'”.