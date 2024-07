Wanda Nara e Icardi, voci di divorzio: le parole dell'avvocato e il retroscena

Sulle tv argentine si parla della fine del matrimonio tra la modella e il bomber, già nel 2022 la coppia aveva firmato un accordo per la separazione

Era da tempo che i gossip su Wanda Nara e Mauro Icardi, una delle coppie mediatiche più chiacchierate al mondo, non occupavano le pagine dei giornali. Dopo la notizia della leucemia della modella che ha tenuto banco per mesi e delle cure che sta sostenendo per superare la malattia, solo saltuariamente si è dato risalto a qualche foto della showgirl o delle vacanze dei due ma in Argentina sono tornati alla carica, parlando di divorzio imminente.

Le tv argentine ipotizzano divorzio tra Icardi e Wanda

Il giornalista Luis Ventura ad America Tv ha lanciato la bomba: “Quando sembrava che tutto andasse a gonfie vele, oggi si parla della fine del loro matrimonio“. Notizia riportata anche dalla giornalista Laura Ubfal, che ha annunciato la rottura della loro relazione.

L’avvocato di Wanda Nara smentisce tutto

A smentire tutto sono stati gli avvocati dei protagonisti. Ana Rosenberg, legale di Wanda Nara, ha dichiarato a Ciudad Magazine: “Wanda non ha chiesto il divorzio“. E alla domanda se fosse stato Icardi a farlo ha risposto: “Nessuno ha parlato di divorzio”. Sui social nè la modella nè il bomber hanno accennato alla cosa ma in Turchia la notizia è stata ripresa dai media ed amplificata.

L’ultima uscita pubblica della coppia

Wanda e Icardi sono stati visti insieme a Istanbul fino a poco tempo fa. Si presentarono entrambi allo stadio del Galatasaray per festeggiare la vittoria del campionato e la stessa cosa hanno fatto il giorno del rinnovo di contratto dell’ex Inter.

Il precedente del 2022

Non è la prima volta che si parla di divorzio tra i due. Il precedente più scottante risale a due anni fa, quando fu addirittura firmato un pre-accordo di separazione. Fu la stessa Wanda Nara a rendere tutto pubblico, scrivendo sui social: “Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio. Anche lui si è reso conto che non si poteva più tornare indietro, che non potevamo continuare così, che separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, che era meglio farlo. Siamo andati dall’avvocato. In quei giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come mai aveva fatto prima: ‘Ti ho dato tutto e hai tutto, spero che tu possa essere felice perché ciò farebbe felice anche me’. Lì mi sono resa conto di una cosa: che posso avere tutto, ma non ho nulla se non sto con lui. Sono sicura che il momento che stiamo passando ci fortificherà come coppia e come famiglia. L’importante è che abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, però con l’anima stanca dal tanto piangere, liberamente ci siamo scelti di nuovo. Ti amo Mauro”.