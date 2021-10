Rottura Mauro Icardi, Wanda Nara svela tutto: "Avevamo divorziato"

25-10-2021 21:53

Wanda Nara in un lungo post su Instagram ha raccontato quanto successo in questa ultima settimana tra lei e il suo marito, l’attaccante del Psg Mauro Icardi. La moglie-agente dell’ex capitano dell’Inter ha rivelato che la coppia aveva già firmato per il divorzio, ma negli ultimi giorni ha ritrovato l’unità, dopo una lettera dell’attaccante di Rosario.

Wanda Nara annuncia su Instagram la pace con Mauro Icardi

“Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati bene e quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, ero molto ferita. Ogni giorno ho chiesto il divorzio a Mauro. Quando ha capito che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se la separazione era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, dovevamo farlo”.

“Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo. Il giorno dopo mi scrisse una lettera come nessuno mi aveva mai scritto prima: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. Ed è stato allora che ho capito una cosa: che avendo tutto, non ho niente se non sono con lui”.

“Sono sicura che questo brutto periodo che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. La cosa importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di mettere fine alla nostra storia di 8 anni, ma con le nostre anime stanche di piangere, ci siamo liberamente scelti di nuovo. Ti amo”.

Rottura Mauro Icardi-Wanda Nara: le tappe della vicenda

Il caso risale a più di una settimana fa, quando Wanda Nara sui social esplode con questa frase: “Hai rovinato un’altra famiglia per una pu…a”. Subito i quotidiani di mezzo mondo, soprattutto argentini, piombano sulla vicenda e la stessa ex show-girl in un messaggio ad una giornalista confessa “Mi separo”.

La conferma della rottura arriva quando Wanda Nara smette di seguire sui social Maurito, e decide di tornare a Milano con i figli. La punta del Psg si prende alcuni giorni di riposo e la raggiunge in Italia nel weekend, sperando di trovare una soluzione alla vicenda.

La situazione sembra rientrare, ma Wanda Nara sui social posta la sua mano senza anello, scatenando di nuovo le voci: “Mi piace di più la mia mano senza anello”. Negli ultimi giorni altre foto su Instagram fanno invece intendere il definitivo riavvicinamento tra i due. Ora il lungo post che sembra chiudere la vicenda una volta per tutte.

