Icardi, nuovo messaggio a Wanda Nara: siamo all'epilogo (forse)

Nell’incertezza che domina la diatriba, profondissima e lacerante, tra Mauro Icardi e la moglie nonché agente Wanda Nara l’aggiunta di questa pacificazione sottrae, invece che sommare elementi: nel post pubblicato dall’attaccante del PSG (messo a riposo per via di queste controversie personali) si chiude il silenzio, la discrezione oltre i significati da ritrovare nelle parole scelte per sancire una riconciliazione nell’ultimo post del centravanti. Insomma, così facendo si cerca anche meno clamore, dopo tanta pressione su entrambi.

Wanda Nara-Icardi: divorzio e detective privato

I segnali mandati da Wanda Nara nei giorni scorsi sembrano a dir poco potenti, esemplificativi di quanto profonda sia la frattura tra loro e quanto la fiducia sia compromessa a causa dell’accaduto e per il comportamento di Icardi, che, stando alla tv argentina e alle fonti del programma Los Angeles de la manana, avrebbero indotto Wanda a ingaggiare un investigatore privato. Il detective avrebbe monitorato anche una chat privata del giocatore, ex capitano dell’Inter, con una showgirl assai popolare in Argentina.

Il gesto più eloquente, da parte di Wanda Nara, è stato quello di togliere l’anello nuziale dal dito e postare una immagine della mano nuda, per sancire quanto fosse bello essersi liberata da quel legame che credeva amore e forse, in quell’istante, le è parso una rappresentazione della loro famiglia. Un gesto eloquente.

Icardi salta la Champions

Una vicenda personale molto critica, quella tra Mauro e Wan che ha avuto le sue ripercussioni anche in campo. La partita di martedì notte col Lipsia (vinta 3-2 con gol di Mbappé e doppietta di Messi), Mauro Icardi l’ha saltata perché troppo scosso per la vicenda che lo aveva già portato ai margini, nonostante l’emergenza nel reparto offensivo denunciata da Pochettino, anche per la situazione di Neymar.

Il post per Wanda Nara di Icardi

Ora sembrerebbe che il peggio sia alle spalle o che, almeno, non si voglia più sentire addosso la pressione mediatica di questi giorni. A sancire il presunto riavvicinamento tra i coniugi Icardi, un post di Mauro su Instagram:

“Grazie amore mio per continuare ad avere fiducia in questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo”. E ancora, entrando ancora più in profondità nel momento che sta vivendo la coppia: “Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci soltanto quando ottieni il perdono di chi hai ferito”, una frase forte seguite da emoticon di ringraziamento, preghiera e dal nome della destinataria del messaggio: @wanda_icardi.

La replica di Wanda Nara all’ultimo post di Icardi

Wanda Nara, per ora, sembra misurare di più le sue esternazioni dopo lo tsunami sui social provocato dalle sue stories e dai tweet pubblicati da domenica a martedì: un turbinio di sensazioni, segnati dallo strappo e dal ritorno a Milano in cerca di serenità. Sembra che siano insieme, adesso, e che si stia ritentando di rimettere insieme la loro famiglia. Di certo, non è stato un evento privo di strascichi, dolore e paturnie. Con conseguenze e impatti importanti: da una possibile separazione a tutto il resto. E quello che verrà.

FAQ Quanti anni ha Mauro Icardi? Mauro Icardi è nato il 19 febbraio 1993 Quanti anni ha Wanda Nara? Wanda Nara è nata il 9 dicembre 1986 Quanti figli hanno Wanda Nara e Mauro Icardi? Wanda Nara e Mauro Icardi hanno cinque figli: precisamente i primi tre figli maschi, Wanda li ha avuto dall'ex marito, l'attaccante Maxi Lopez (Valentino, Costantino, Benedicto), le ultime due (Francesca e Isabella) da Icardi Di che cosa si occupa Wanda Nara? Showgirl argentina, Wanda Nara partecipa in qualità di opinionista a diversi programmi televisivi (in Italia ha preso parte a Tiki Taka e al GF Vip), firma una sua linea di cosmetici, lavora inoltre come modella e influencer per case di moda e prodotti in collaborazione con numerose aziende In che squadra gioca Mauro Icardi? Dopo aver giocato in Serie A, alla Sampdoria e all'Inter, Mauro Icardi si è trasferito a Parigi per giocare nel PSG Quando si sono sposati Mauro Icardi e Wanda Nara? Mauro Icardi e Wanda Nara si sono sposati civilmente il 27 maggio 2014, pochi giorni dopo è seguito un party per festeggiare le nozze a Buenos Aires

