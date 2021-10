Icardi, Wanda, Suarez triangolo social: Mauro ci prova, lei reagisce

18-10-2021 10:14

Sin dal primo momento la storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha preso i connotati di una telenovela. Il tradimento di lei, sposata con figli con Maxi Lopez, che finisce nelle braccia del bel giovane attaccante all’epoca dell’Inter. Ora la situazione si è capovolta. E’ lei, Wanda a essere stata, così pare da tutti gli indizi social e testimonianze, e Icardi il traditore. L’attaccante del Psg nel fine settimana ha cercato di rimediare, ha provato a ricomporre il puzzle della sua famiglia. E l’altra? Maria Suarez, La “China” ha preferito il silenzio, almeno ufficialmente, rispondendo anche lei sui social a modo suo.

Icardi, estremo tentativo di tornare con Wanda. La Satta conferma

Mauro Icardi, ieri, dopo tutto il polverone mediatico alzato dai post su Instagram di Wanda che annunciava di fatti il tradimento e la separazione, aveva saltato gli allenamenti del Psg per “motivi familiari”. L’attaccante ex Inter, è voltato a Milano per ricomporre il suo matrimonio con quella che è anche la sua agente, Wanda Nara. A confermarlo anche Melissa Satta ieri sera durante la trasmissione Il Club di Sky: “Icardi ha raggiunto Milano per andarsi a riprendere Wanda Nara, i due sembrano che abbiano fatto pace”.

Foto Mauro-Wanda, Icardi perdonato?

Icardi sta facendo di tutto per tornare con Wanda e ricomporre il suo matrimonio e la sua famiglia: 3 figli di Wanda con Maxi Lopez e due proprio di Maurito. L’ultima storia e l’ultimo post Instagram dell’attaccante del Paris Saint-Germain sembrano mettere alle spalle la crisi matrimoniale dovuta alle voci di un presunto tradimento di lui con l’attrice argentina Marie Eugenia Suarez.

“Buona festa della mamma” ha scritto Icardi postando un paio di foto insieme a Wanda e una con tutta la famiglia al completo nel giorno in cui, in Argentina, si festeggia la Festa della Mamma. Inoltre, Icardi ha anche caricato una storia taggando l’account della moglie (ciò significa che non è bloccata) mentre sono insieme a Milano.

Da Wanda il segnale: “Meglio senza”

Forse ancora risentita, sul profilo di Wanda Nara non compare ancora Mauro Icardi. La showgirl argentina è tornata a Milano da Parigi per stare con i suoi figli e da qui ha condiviso una foto di famiglia (senza Mauro) scrivendo: “Buona festa a me, grazie per avermi resa la mamma più orgogliosa del mondo, siete la mia vita”. Certo, le foto fatte con Mauro e postate dall’attaccante argentino, restano un segnale di riavvicinamento tra i due.

Ma soprattutto, notizia di questo lunedì mattina, è arrivata la risposta di Wanda Nara ai post del marito. La donna manager infatti ha postato sempre su Instagram una foto della sua mano priva delle fede nuziale e ha scritto: “Mi piace di più senza l’anello”.

Lui, lei, l’altra. la Suarez si fa da parte: “Non li conosco”

In tutto questo non ci sono comunicazioni o dichiarazioni ufficiali del terzo incomodo, vale a dire Maria Eugenia Suarez, detta “La China” che sarebbe stata il pomo della discordia, la donna con cui Mauro avrebbe tradito Wanda. L’attrice argentina secondo quanto riporta il sito spagnolo MDZ, con persone a lei vicine sì: “Non so da dove sia nato tutto questo. Io loro (Wanda e Icardi, ndr) nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro” e poi seconda quanto riferito da un amico “Non penso di parlare di nulla. Non mi riguarda, che se la vedano loro”, avrebbe detto lei. Di suo Maria Eugenia ha semplicemente postato una foto a passeggio con i figli avuti dal precedente matrimonio.

Wanda e il tradimento di Icardi: cosa è successo

La bomba di gossip era scoppiata sabato. Quando Wanda Nara in una delle stories Instagram aveva scritto: “Un’altra famiglia che hai rovinato per essere zorra”, cioè “prostituta” per dirla con termini meno volgari. Subito dopo aveva confidato a un’amica giornalista di spettacolo, Ker Weinstein: “Mi sono separata”. Inoltre la showgirl, ex opinionista del Grande Fratello Vip, aveva cancellato tutte le foto di lei con Mauro dai social. Segno evidente della sua delusione mista rabbia nei confronti del marito, presunto fedifrago. Stando ai gossip e alle voci che arrivano dall’Argentina, il bomber (panchinaro) del Paris Saint-Germain ha avuto un flirt con Maria Eugenia Suarez, detta “La China”, soubrette televisiva, cantante, attrice e modella di Buenos Aires.

