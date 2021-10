Wanda e Icardi ai ferri corti, il giudizio dei social è spietato

17-10-2021 08:57

Lui, lei e l’altra. La telenovela che riguarda Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo: il tradimento, vero o presunto, di ‘Maurito’. Stando ai gossip e alle voci che arrivano dall’Argentina, il bomber (panchinaro) del Paris Saint-Germain ha avuto un flirt con Maria Eugenia Suarez, detta “La China”, soubrette televisiva, cantante, attrice e modella di Buenos Aires. Ha 29 anni, di cinque più giovane di Wanda Nara. Il cui sfogo senza censure su Instagram ha già fatto il giro del web.

La storia su Instagram e lo sfogo di Wanda

Un fiume in piena, Wandita. La sua storia – “Un’altra famiglia che hai rovinato per essere zorra”, cioè “p…” – è diventata virale, anche se è stata rimossa dopo un po’. Come virale è diventata la replica a un’amica giornalista di spettacolo, Ker Weinstein, a cui la showgirl e conduttrice ha scritto crudamente: “Mi sono separata”. Di Icardi, Wanda è anche procuratrice. I due si sono sposati a maggio 2014 e hanno messo al mondo due bambine: Francesca di sei anni e Isabella di quattro. La Nara aveva già avuto tre figli – Valentino (12 anni ), Constantino (10) e Benedicto (9) – dalla precedente relazione con Maxi Lopez, pure chiusa in modo burrascoso proprio in seguito alla nascita della love story con Maurito.

Icardi tradisce Wanda, social newtwork in tilt

Proprio le facce sorridenti o estasiate di Maxi Lopez sono tra le immagini più condivise nelle ultime ore, tra Twitter e Facebook. E c’è chi commenta con cinismo: “Ben le sta”. Oppure: “Oggi a me, domani a te: chi la fa l’aspetti”. Qualcuno si affida all’ironia: “Icardi chiarisce: Volevo solo far avere un tapiro d’oro a Wanda“. O anche: “Karma Nara”. C’è chi fa delle riflessioni: “Se si separano Icardi risulterà come un mammaluco per essersi fatto rovinare la carriera da una donna con cui dopo pochi anni si lascia e che non si rivela essere la donna della sua vita”. E chi ricorda: “Un giorno Maradona disse che non avrebbe mai convocato Icardi in nazionale: aveva ragione”.

