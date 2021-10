Icardi e Wanda Nara si separano? L'ex Inter l'avrebbe tradita

16-10-2021 23:47

Sta trovando poco spazio al Psg Mauro Icardi, ex capitano e bomber dell’Inter. La concorrenza d’altronde non manca, soprattutto dopo l’arrivo di Messi in estate. Considerando anche Neymar, Mbappé e Di Maria è quasi impossibile scendere in campo per l’attaccante argentino.

Ma in un modo o nell’altro, Mauro Icardi riesce sempre a far parlare di sé. Questa volta però non si tratta delle solite voci di mercato, che al momento lo danno per possibile partente con destinazione Italia, ma di una possibile rottura con la moglie e procuratrice Wanda Nara.

Tutto è nato da una storia su Instagram di Wanda Nara dal contenuto univoco: “Hai rovinato un’altra famiglia per una p…”. La storia sarebbe stata poi rimossa ma è bastata per scatenare i fan della coppia, molto seguita sui social.

Non solo. Si è resa protagonista della vicenda anche un’amica di Wanda Nara con un post Instagram. Esprimendole solidarietà, ha pubblicato un messaggio attribuito alla moglie di Icardi con la frase inequivocabile: “Mi sono separata”. Al momento nessuno dei due interessati ha confermato le indiscrezioni.

La bomba lanciata su Instagram da Wanda Nara contro Icardi ha scatenato i media argentini. Secondo le ultime indiscrezioni si tratterebbe di tradimento da parte dell’ex Inter. Da Buenos Aires non hanno dubbi a riguardo: la donna con cui Icardi avrebbe tradito Wanda sarebbe Maria Eugenia Suárez, detta La China, di 29 anni e di professione cantante, attrice e modella. Non mancheranno sviluppi social sulla vicenda nelle prossime ore.

OMNISPORT