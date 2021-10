Icardi, il momento peggiore: non si può fermare per la crisi con Wanda

19-10-2021 17:57

Quanto sta accadendo nella vita privata di Mauro Icardi ha delle ripercussioni, inevitabili, anche sulla sua immagine pubblica e sulla sua resa in campo. Prima conseguenza, dopo la fuga di Wanda Nara da Parigi con i suoi cinque figli nel giorno della Festa della Mamma, riguarda l’incertezza nell’essere in squadra palesato da Mauricio Pochettino (che ha fatto riferimento alla situazione personale di Mauro) per la terza giornata dei gironi di Champions, con il PSG che attende il Lipsia in una gara decisiva per il passaggio del turno.

Icardi e l’incognita PSG Champions

Una assenza, quella di Icardi che sarebbe stata dettata dalla delicatezza della situazione con la moglie agente che ha riempito la cronaca di questi ultimi giorni e provocato un turbinio di inchieste, dettagli, indiscrezioni, tweet pubblicati e rimossi. A quanto pare non dovrebbe giocare, anche se la sua presenza sarebbe importante. Insomma, una complicazione dopo la defezione in attacco, a causa di un infortunio di Neymar che non potrà essere della formazione dei parigini a causa del problema accusato con la Nazionale.

Questa decisione, condivisa con il giocatore, non costituisce che il conseguente epilogo di quanto si è sommato negli ultimi giorni nell’esistenza del centravanti argentino: Icardi aveva, infatti, deciso di seguire Wanda e i suoi figli a Milano e, per questa ragione, avrebbe chiesto un permesso per problemi familiari al PSG, saltando così l’allenamento e rendendo palese il suo malessere.

Icardi-Wanda Nara, le ultime novità

Nulla che abbia sortito gli effetti sperati: stando a quanto trapela dalle testimonianze delle persone più addentro alle vicende di Wanda Nara e Icardi, riportate con puntualità dalla stampa e dalla tv argentine, la moglie agente sarebbe decisa a non rivedere la sua posizione. Anche se Wanda ha postato delle foto che lasciano pensare possa aver fatto ritorno a Parigi e che qualcosa possa essere mutato.

Certamente, il ruolo di moglie e agente di Icardi pone la questione della eventuale separazione anche sul versante economico-finanziario e non certo per questioni legate a una eventuale separazione. Proprio Wanda aveva già impostato le basi per portare Maurito di nuovo in Italia, ma così quanto costruito sia sul piano personale sia su quello della carriera rischiano di avere un finale assai meno positivo di quanto si potesse prevedere.

