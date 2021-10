Pochettino: "Mauro Icardi sarà convocato"

18-10-2021 19:53

Il tecnico del Psg Mauricio Pochettino ha fatto il punto sulla situazione di Mauro Icardi: “Icardi ha alcuni problemi personali, per questo motivo non si è allenato in questi due giorni”.

L’argentino sarà comunque convocato per la partita di Champions League: “Sarà convocato per domani ma vedremo, cercheremo di analizzare la situazione per vedere se potrà essere con la squadra. Neymar? Ha un piccolo problema fisico , speriamo si possa risolvere in pochi giorni, ma non ci sarà anche perché la priorità è la salute del giocatore”.

OMNISPORT