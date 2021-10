Le indagini private di Wanda Nara mettono all'angolo Mauro Icardi

19-10-2021 10:48

Non si sgonfia il caso Wanda Nara-Mauro Icardi. Anzi in Argentina non si parla d’altro. La tempesta dopo la fuga a Milano di Wanda con tanto di inseguimento di Maurito sembrava essere alle spalle ma la telenovela continua e si arricchisce di nuovi capitoli. L’attaccante del PSG aveva provato a placare la crisi seguendo la sua compagna a Milan ma ora emergono nuovi particolari.

Wanda Nara assume un detective

La reazione della manager non sarebbe stata dettata da un momento di gelosia incontrollata, anzi stando a quanto sostengono in Argentina, Wanda Nara avrebbe assunto un investigatore privato per seguire Icardi e in questo modo avrebbe scoperto le sue chat con Eugenia “China” Suarez. Secondo la trasmissione “Los Angeles de la Mañana”, la decisione di cominciare a seguire i movimenti di Maurito sarebbe cominciata da molto tempo.

In Argentina già cominciano a fare i “conti in tasca” alla coppia. In caso di separazione infatti c’è chi sostiene che si andrebbe incontro a un divorzio da 60 milioni di euro. Icardi starebbe facendo di tutto per risolvere la situazione postando delle immagini di riappacificazione ma la situazione potrebbe essere molto più complesso.

L’ultimo post di Wanda Nara

I tormenti di questa storia d’amore però continuano e sembrano trovare terreno fertile sui social. Wanda Nara infatti ha annunciato pubblicamente quanto stava avvenendo e ancora pubblicamente continua a lanciare messaggi. Nel corso della notte la manager ha risposto alla conduttrice tv Alejandra Paglietti che l’aveva accusata di aver scatenato una reazione di insulti nei confronti della Suarez.

Wanda non si è però lasciata sfuggire l’occasione e sempre tramite social è partita di nuovo al contrattacco: “Ti servono nomi o una mappa per sapere chi è la p…. Che manda foto agli uomini sposati? Te lo mando in privato se sei l’unica che non l’ha capito”.

