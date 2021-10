Icardi-Wanda Nara: soluzione drastica per Mauro, Juve interessata

19-10-2021 19:00

La situazione di Mauro Icardi al Paris Saint Germain rischia di precipitare. Dall’Argentina continuano ad arrivare indiscrezioni e particolari sulla rottura con la moglie-agente Wanda Nara, che sta facendo discutere ormai da giorni, tanto che cominciano a circolare le stime sul divorzio, il cui costo si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro in proprietà e denaro.

Rottura Mauro Icardi-Wanda Nara: possibile rescissione dal Psg

Ma ora i problemi personali di Maurito rischiano di influenzare anche la sua carriera: secondo i rumors riportati da Canal 13, l’ex capitano dell’Inter sarebbe pronto a rescindere il contratto col Paris Saint-Germain, nel caso non riuscisse a riappacificarsi con Wanda Nara.

Secondo i media argentini infatti il contratto con il club francese è a nome di Wanda, che è anche l’agente del giocatore, e quindi un’eventuale rottura avrebbe pesanti ripercussioni economiche anche su di lei.

Rottura Mauro Icardi-Wanda Nara: la Juventus può approfittarne

Una vicenda dai contorni ancora da chiarire, ma che interessa in primis i club interessati al giocatore: in Italia c’è soprattutto la Juventus, che non ha mai smesso si seguire il bomber di Rosario. Se davvero il giocatore riuscirà a liberarsi a parametro zero, la società bianconera sarà senz’altro in pole position per assicurarsi le sue prestazioni.

Icardi non parteciperà alla partita di Champions League contro il Lipsia: da tre giorni non si allena con i compagni, e darà forfait per il match contro i tedeschi per “problemi personali”. Secondo Le Parisien, il giocatore ha avuto 2 giorni di permesso per recarsi a Milano e cercare di risolvere la situazione.

