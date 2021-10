Rottura Wanda Nara-Icardi: l’attaccante non si allena col PSG

17-10-2021 17:58

L’attaccante argentino del PSG Mauro Icardi, nella giornata di oggi, non si è presentato agli allenamenti della squadra al Camp des Loges. Alla base dell’assenza dell’ex Inter i problemi familiari dell’attaccante, che sembra sul punto di separarsi dalla moglie/agente Wanda Nara dopo che quest’ultima avrebbe scoperto un tradimento da parte di Maurito. Questa rottura comporterà inoltre inevitabili ripercussioni sul futuro lavorativo di Icardi, dato che l’ormai ex compagna sarebbe anche il suo procuratore sportivo.

Ma riavvolgiamo il nastro. Quello che può essere considerato l’annuncio della fine della love story è la storia postata da Wanda Nada nella giornata di sabato, con la semplice ma emblematica scritta “Un’altra famiglia rovinata per una putt…”. La showgirl argentina si riferirebbe al presunto tradimento di Icardi con l’attrice argentina Eugenia Suarez, detta “La China” per i suoi occhi a mandorla.

La Nara, come suo solito, documenta il tutto per filo e per segno via social. Prima di tutto ha eliminato tutte le foto sul proprio profilo Instagram che ritraevano la coppia assieme, ma non è finita qua. Questa mattina avrebbe anche fatto le valigie e, assieme ai cinque figli (Costantino, Valentino e Benedetto avuti dal precedente matrimonio con Maxi Lopez, e Francesca e Isabella figlie anche di Icardi) è tornata a Milano. L’ultimo post dell’argentina ritrae tutta la famiglia assieme (senza Maurito), in posa, con la caption “Buona giornata a me. Grazie per rendermi la mamma più orgogliosa del mondo, siete la mia vita!”. Buona giornata, ma l’attrice e modella sudamericana non accenna neanche al più minimo sorriso, a differenza dei suoi figli. La notizia della separazione sarebbe anche stata confermata da Chismes de Ker, amica della Nara, che ha mostrato sui social lo screeshot di un messaggio della signora Icardi. con la scritta “Mi separo”.

Maurito oggi ha quindi saltato l’allenamento per evidenti problemi familiari, ma il peggio potrebbe non fermarsi qua. Come detto, Wanda Nara si è sempre occupata di rappresentare il marito in sede di trattative, e questa cosa potrebbe essere davvero complicata. Icardi al momento attuale è considerato il quinto attaccante da Mauricio Pochettino dopo Mbappé, Messi, Neymar e Di Maria. L’argentino da tempo vorrebbe cambiare squadra, ma ora oltre all’ingaggio proibitivo da 8 milioni netti a stagione a complicare le cose ci sarà una sicura querelle con la moglie/agente.

Ogni pretendente per il bomber è avvisata.

OMNISPORT