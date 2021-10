Champions League, PSG: Mauro Icardi salta il Lipsia

19-10-2021 17:56

L’argentino Mauro Icardi non ci sarà questa sera nel match di Champions League del Paris Saint-Germain contro il Lipsia, pare a causa delle sue traversie private, ossia la movimentata separazione dalla moglie Wanda Nara. Calciatore e società hanno preso la decisione di comune accordo. Secondo quanto scrive Le Parisien, ripreso dall’ANSA, l’attaccante sudamericano ha avuto due giorni di permesso per recarsi a Milano pur rimanendo sempre in contatto con i suoi dirigenti ed è tornato ieri a Parigi.

Tornato in gruppo però, Icardi ha espresso ai dirigenti il suo “malessere” psicologico per la separazione dalla moglie e la società ha deciso di non impiegarlo stasera. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino aveva detto che l’argentino sarebbe stato nel gruppo in attesa di capire se fosse in condizioni di scendere in campo o meno. RMC Sport ha confermato oggi che Icardi, che si trova sempre a Parigi, non sarà né in campo né in panchina, assenza giustificata dalla società.

OMNISPORT