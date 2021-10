Tensione Icardi-Wanda Nara: l'attaccante salta l'allenamento del PSG

17-10-2021 16:39

Più che di calcio si tratta di gossip, ma è l’argomento di queste ore. La relazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra essere arrivata a un punto di svolta negativo dopo la storia postata nelle scorse ore dalla showgirl e agente argentina sul proprio account Instagram.

Un messaggio chiaro e apparentemente inequivocabile, quello lasciato nella serata di ieri dalla Nara, che ha aperto lo scenario di una rottura tra i due: “Un’altra famiglia rovinata per una p*****a”.

Qualche ora più tardi, la palla è passata a Icardi. E si è tornato a parlare anche di calcio. Perché il centravanti del Paris Saint-Germain ha saltato l’allenamento di questa mattina, grazie a un permesso accordatogli dalla dirigenza e dal tecnico Pochettino.

A rivelarlo è ‘L’Equipe’, secondo cui Icardi “sarebbe scosso dalla separazione dalla propria compagna (e agente) Wanda Nara, che a mezzogiorno ha lasciato la Capitale assieme ai suoi figli”.

Un bel problema per il PSG, considerando anche il rendimento non esaltante di Icardi in questo inizio di stagione: sono appena tre le reti messe a segno in tutte le competizioni dall’ex interista, sempre più chiuso dall’arrivo a Parigi del connazionale Messi.

OMNISPORT