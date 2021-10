Risultati Champions League: Liverpool ancora grande in trasferta, ok PSG e Real

20-10-2021 00:05

Oltre alle partite di Milan e Inter, tante altre sfide si siono giocate in questo martedì che ha aperto la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Alcuni risultati sorpendenti e tante belle partite, andiamo a vedere insieme i risultati degli altri campo.

Al Parco dei Prinicipi di Parigi il PSG ha sconfitto i tedeschi del Lipsia per 3-2. Sono stati sufficienti Kylian Bmappe e una doppietta di Leo Messi per prendersi i 3 punti. Inutili i gol di Silva e di Mukiele, che avevano portato il risultato sul 2-1 momentaneo per la formazione della lattina.

Sfida al cardiopalma quella del Wanda Metropolitano, dove ad uscirne vincitore è lo stupendo Liverpool di Jurgen Klopp guidano da un Momo Salah in stato di grazia e capace di realizzare l’ennesima doppietta. L’egiziano segna il primo e l’ultimo gol della partita, con in mezzo le reti di Keita e la doppietta del petit Diable Griezmann.

Tonfo inaspettato per il Borussia Dortmund, che all’Amsterdam Arena viene demolito 4-0 dall’Ajax. M. Reus 11′ (A); D. Blind 25′; Antony 57′; S. Haller 72′ il tabellino della partita, che segna un bel colpo alle ambizioni dei tedeschi, con Haaland incredibilmente con le polveri bagnate.

Netto 5-0 del Real Madrid in casa dello Shakhtar, con Ancelotti che non lascia nemmeno le briciole a De Zerbi. Dominio Merengue dall’inizio alla fine, coi gol di Rodrygo, Benzema, la doppietta di Vinicius e l’autogol di Kryvstov. Ora il Madrid è in vetta nel girone a pari punti con lo Sheriff (6), ma dietro i moldavi per gli scontri diretti.

Manita anche degli Sky Blues del City, che vincono 5-1 in trasferta col Bruge. Troppo forte la squadra di Pep Guardiola, che torna dall’ucraina con una goleada annunciata e realizzata. I gol di Cancelo, Mahrez (doppietta), Walker e Palmer sono una sentenza per il Bruge, che trova la via del gol solo Vanaker al minuto 81.

Nell’ultima sfida della giornata netto successo dei lisutani dello Sporting sui turchi del Besiktas, distrutti 4-1: a segno S. Coates (15′, 27′), P. Sarabia (44′, R) e Paulinho (89) per i portoghesi, Larin (24′) per i turchi ultimi nel girone ancora a 0 punti.

OMNISPORT