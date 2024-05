Inter, Wanda Nara al veleno dopo i successi di Icardi in Turchia: il post social alza un polverone

La soubrette, presentatrice e procuratrice argentina punzecchia i nerazzurri e il passato di Icardi dopo il campionato e il titolo di capocannoniere conquistati in Turchia dal marito

Wanda Nara torna ad attaccare l’Inter e il passato di Mauro Icardi con un post al veleno su Instagram che lascia poco spazio alle interpretazioni e scatena la reazione dei tifosi.

Wanda Nara festeggia Icardi

Dopo aver fatto discutere per il suo approdo sulla piattaforma per adulti “Divasplay”, Wanda Nara torna a scatenare la reazione dei social. La poliedrica showgirl e procuratrice argentina si gode i successi di Mauro Icardi con il Galatasary in Turchia e, su Instagram, dimostra di non aver ancora chiuso con il passato più o meno recente che ha, inevitabilmente, tra i suoi “protagonisti” anche l’Inter. Nel post, una serie di scatti in compagnia del marito e dei figli per festeggiare la vittoria del secondo campionato turco consecutivo, con tanto di titolo di capocannoniere, appena centrata da “Maurito”.

La frecciata di Wanda all’Inter

Le foto e i video sono accompagnate da una descrizione al veleno che non fa prigionieri: “Coppa vinta! Due anni fa quello che nessuno immaginava io lo sapevo già!! Ti ho portato in Turchia e oggi sei la cosa più grande che esista qui!!!

Devi saper arrivare e, soprattutto, andar via in tempo dai posti dove non ti apprezzano! E continuare a aumentare il valore. Goditi che ancora una volta una città in più hai la corona!!! Ancora una volta marcatore e due volte campione in due anni”, con l’inevitabile tag all’ex capitano nerazzurro.

La reazione di Icardi e dei tifosi italiani

Il messaggio si chiude con un’altra stilettata riservata agli haters: “Alcuni mi hanno mandato a cucinare perché dicono che non conosco il calcio… So anche cucinare, ‘la donna perfetta esiste’“, ha concluso Wanda facendo riferimento al suo ruolo di presentatrice dell’edizione argentina di MasterChef. Pronta la risposta di Icardi, che commenta “Te Amo”, aggiungendo due cuori neri. Il post fa il pieno di like da parte dei tifosi turchi, ma non mancano i commenti dall’Italia, con milanisti, juventini e bolognesi pronti ad accogliere a braccia aperte un eventuale ritorno in Serie A di “Maurito”.