Serie A, imprese di Inter e Bologna e crolli di Napoli e Sassuolo: chi sono i top, i flop e le sorprese del campionato? Vota il sondaggio

Chi sono i top, i flop e le rivelazioni della Serie A 2023/24 ormai giunta al termine? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

Con la fine della 38esima giornata si è conclusa la Serie A 2023/24 – manca solo il recupero tra Atalanta e Fiorentina in programma domenica 2 giugno -, un campionato dominato dall’Inter di Simone Inzaghi capace di vincere lo scudetto – e la seconda stella – con cinque giornate di anticipo e che ha visto il ritorno in Champions League del Bologna dopo l’unica partecipazione avvenuta nel 1964/65. Oltre a chi ha fatto bene c’è anche chi ha deluso le aspettative come il Napoli campione in carica o il Sassuolo, che dopo undici stagioni è stato retrocesso in Serie B.

Prima di buttarsi a capofitto negli Europei – in programma dal 14 giugno al 14 luglio – e nel calciomercato è tempo di tirare le somme di questa stagione eleggendo chi ha fatto meglio secondo le proprie possibilità, quale squadra ha invece deluso maggiormente le aspettative e il giocatore rivelazione del campionato.

Chi ha più impressionato nella Serie A 2023/24? Chi ha deluso maggiormente le aspettative? Chi invece può essere considerata la rivelazione del campionato? Fateci sapere cosa ne pensate rispondendo al nostro sondaggio!

VIRGILIO SPORT