Wanda Nara: le sue aziende chiudono, con Icardi è finita ma fa vacanze esagerate

L'argentina si gode il sole e il mare del Messico ma i suoi negozi di cosmetici in Argentina chiudono per la crisi e dopo le lamentele dei clienti

La leucemia sembra un ricordo lontano, la rottura con Icardi quasi un sollievo e neanche la crisi delle sue aziende scalfisce la serenità di Wanda Nara. A dispetto di tante situazioni controverse la modella argentina in questi giorni si trova in Messico, dove si sta godendo le vacanze.

Le vacanze di Wanda Nara

La showgirl sul suo profilo Instagram è tornata a postare foto ultrasexy in costume in riva al mare e attraverso le sue stories racconta praticamente passo passo tutta la sua giornata che passa tra trattamenti di bellezza in una Spa, bagni di sole, tuffi a mare, balli scatenati in discoteca e momenti di tenerezza insieme alle figlie Francesca e Isabella che la stanno seguendo dopo la fine della relazione con Icardi, eppure non tutto le sta filando liscio.

Due aziende di cosmetici costrette alla chiusura

La crisi economica che da tempo sta colpendo l’Argentina ha toccato anche Wanda Nara. Qualche mese fa aveva dovuto chiudere un negozio del suo brand di cosmetici, quello nella città di Avellaneda ed è di oggi la notizia che ha abbassato le saracinesche anche la sua seconda sede di Wanda Cosmetic sita in un noto centro commerciale di Buenos Aires. L’attività generava perdite costanti.

“Siamo in grado di confermare che il negozio ha chiuso tre mesi fa. La crisi ha colpito anche la sua azienda di cosmetici”, ha spifferato il giornalista Federico Fiori nel programma Gossip di Net Tv. Ha poi aggiunto altri dettagli, con tanto di foto che mostrano il locale completamente vuoto: “Una persona che lavora al centro commerciale mi ha raccontato che nessuno andava nel negozio a fare acquisti… E c’è un dettaglio non secondario. Che è l’unico negozio in tutta l’area che è chiuso, tutto il resto è aperto. Non riuscivano più a pagare l’affitto”.

Restano aperti altri tre punti vendita: a Ushuaia, a San Luis e un altro ancora in un casinò. Oltre ai problemi finanziari, l’attività di Wanda ha dovuto affrontare anche le critiche di alcuni consumatori. Ad esempio Mariana López, truccatrice e influencer nota in Argentina, ha espresso la sua insoddisfazione per i prodotti Wanda Cosmetics, affermando che non soddisfacevano le sue aspettative e che ha addirittura chiesto un rimborso. Il suo marchio, che prometteva di avere successo nel competitivo mercato beauty, si trova ora ad affrontare un percorso incerto.

I dispetti tra Wanda e Icardi

Mauro Icardi intanto non ha ancora accettato del tutto la rottura da Wanda Nara e si è vendicato dell’ex moglie bloccando le sue carte di credito. Per tutta risposta Wanda avrebbe chiesto ai produttori di Bake Off, programma culinario che si appresta a condurre in Argentina, di inserire nel cast China Suarez, l’attrice e cantante con la quale Icardi ha avuto un flirt nel 2021. Non è chiaro cosa abbia deciso la produzione in merito ma è evidente che un coinvolgimento del genere fa scalpore. Wanda e China si sono stuzzicate parecchio sui social negli ultimi anni e un incontro televisivo sarebbe sicuramente molto seguito.