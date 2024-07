Wanda Nara, arrestato il padre Andres: la moglie ferita al collo durante una violenta lite

L'uomo sarebbe in stato di fermo per violenza di genere dopo una lite in casa con la moglie. Ad allarmare le autorità sarebbero stati i vicini

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

a seNon deve essere un periodo troppo positivo per Wanda Nara, che ha recentemente annunciato la separazione dall’ex attaccante dell’Inter, Mauro Icardi, e che oggi si trova costretta ad affrontare l’arresto del padre, Andrés Nara, denunciato dalla moglie per violenza e preso in custodia dalla Polizia di Malvinas Argentinas, dipartimento della provincia di Buenos Aires.

La fine della relazione con Mauro Icardi

Solo qualche giorno fa, Wanda Nara e Mauro Icardi avevano annunciato la fine del loro matrimonio. Un’epilogo che, come trattato anche sulle nostre pagine, ha avuto un impatto non certo positivo sull’ex attaccante dell’Inter, ora in forza al Galatasaray, che si è presentato visibilmente dimagrito al ritiro con il club turco.

Wanda in vacanza in Brasile

Meno scossa, almeno a giudicare dalle foto postate sui social, Wanda, che ha deciso di tagliare con il recente passato, tornando a vivere in Argentina e che, in questi giorni si sta concedendo una vacanza in Brasile. Un periodo di relax che rischia di essere bruscamente interrotto dalle notizie che arrivano proprio dal paese natìo, dove il padre, Andrés, sarebbe stato fermato dalla Polizia locale.

Andrés Nara fermato per violenza

Come riportato anche da TuttoSport, infatti, il padre di Wanda sarebbe stato arrestato dalla Polizia del dipartimento di Malvinas Argentinas, nella provincia di Buenos Aires.

La notizia, confermata nel corso della trasmissione Los Angeles de la manana dal giornalista Pepe Ochoa, vedrebbe il padre di Wanda arrestato a seguito di una lite con la moglie, Alicia Barbasola, e in stato di fermo con l’accusa di violenza di genere.

La verità di Alicia Barbasola

I fatti risalirebbero alla mattina di sabato 20 luglio, con gli agenti che si sarebbero recati nell’abitazione di Andrés Nara per portarlo, insieme alla moglie, in Centrale per accertamenti. Ad avvisare il comando di Polizia sarebbero stati i vicini di casa della coppia, allarmati dalle urla, non nuove, stando alle indiscrezioni che arrivano dagli organi d’informazione del Paese sudamericano.

Decisive le ferite al collo

La stessa Barbasola avrebbe dichiarato al Clarín, il più importante quotidiano argentino, di essere stata aggredita fisicamente dal marito nel corso di una concita discussione, dalla quale sarebbe uscita con evidenti ferite al collo. Una volta davanti alle autorità, la donna avrebbe scelto di non sporgere denuncia, ma i segni al collo hanno indotto gli agenti a confermare il fermo per il padre di Wanda.