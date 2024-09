Wanda Nara, foto con Icardi e il figlio in Argentina: prove di riappacificazione?

La showgirl ha fatto colazione con l'ex compagno, volato in Sudamerica in occasione della pausa dei campionati, e ha postato l'immagine su Instagram

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Cosa succede tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo la dolorosa separazione? Nei mesi scorsi la situazione sembrava arrivata a un punto di non ritorno, con la decisione del bomber di tagliare le carte di credito alla showgirl e le voci sul divorzio ma le ultime notizie vanno in un’altra direzione.

Le foto di Wanda e Icardi insieme

L’impressione è che ora i due continuino a mantenere un rapporto cordiale, soprattutto per il bene dei loro figli. Di recente, sono stati avvistati insieme in Argentina, come riportato da Gossipeame, che ha condiviso una foto della coppia in un noto centro commerciale. L’ex Inter, che ha lasciato la Turchia ed è volato in Sudamerica approfittando della pausa per le nazionali, ha raggiunto Wanda in Argentina dove è impegnata nella conduzione del programma Bake Off.

Il post di Wanda Nara

Assieme a foto pubblicitarie la modella ha anche condiviso su Instagram uno scatto in cui si vede il calciatore insieme a Valentino Lopez intenti a mangiare in un noto locale situato sulla Costanera Norte. “Oggi pranzo con due bomber”, ha scritto la Nara accompagnando il messaggio con l’emoji di un pallone da calcio.

L’apparizione pubblica insieme a Icardi lascerebbe intendere che i due abbiano trovato un equilibrio nella loro relazione post-separazione. Questo è evidente anche dal fatto che Mauro Icardi è stato visto trascorrere del tempo con i figli di Wanda e Maxi Lopez, segno di un buon rapporto tra l’ex coppia. Di recente l’avvocato della Nara, ha spiegato come il blocco delle carte di credito deciso da Mauro Icardi stia influenzando la sua assistita: “Wanda ha un lavoro, ha un reddito… è molto chiaro che la carta di credito che è stata tagliata serviva solo a fornire quella che era la spesa alimentare e personale per le ragazze, le spese… Nessun contante in circolazione”.