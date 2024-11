Caso Manolas, parla Grassani l'avvocato del Napoli: le analogie con le plusvalenze Juve e l'indagine Osimhen

Il legale del club azzurro rassicura i tifosi dopo le accuse di falso in bilancio al presidente De Laurentiis: "Il Napoli può dormire tra quattro guanciali".

Cosa rischia il Napoli a livello sportivo dopo che al presidente Aurelio De Laurentiis è stato notificato l’avviso di chiusura indagini in merito all’inchiesta relativa all’ingaggio dalla Roma di Kostas Manolas, nell’estate 2019. Secondo la Procura della Capitale, ci sarebbero gli estremi del falso in bilancio per il numero uno azzurro, che avrebbe “gonfiato” il prezzo del cartellino del difensore greco, inserendo nella trattativa anche il cartellino di Amadou Diawara, centrocampista che ha fatto il percorso inverso: dal Napoli alla Roma. Della vicenda ha parlato il legale del club azzurro, Mattia Grassani.

De Laurentiis indagato per falso in bilancio, parla l’avvocato

Intervenuto a Radio Crc, emittente ufficiale del Napoli, Grassani ha tranquillizzato i supporter partenopei: “In sede sportiva ritengo che per il momento sviluppi non ce ne siano e non ce ne saranno”. E ancora: “Il Napoli può dormire tra quattro guanciali”. Qualche preoccupazione, per la verità, l’ha destata il fatto che il procuratore FIGC abbia immediatamente chiesto gli atti alla Procura di Roma. Ma in realtà, secondo l’avvocato Grassani, qualsiasi timore è privo di fondamento. E in “soccorso” del Napoli, ironia della sorte, arrivano proprio le analogie col caso plusvalenze di una rivale storica: la Juventus.

Grassani: “Nessun rischio per il Napoli per la vicenda Manolas”

“Anche nel girone di tutte quelle posizioni che sono provenute dalla Procura della Repubblica di Torino, partendo dalla Juventus come epicentro, la Giustizia Sportiva ha già statuito che attenderà la conclusione dei giudizi penali“, sottolinea il legale del Napoli. “Già in altre decine di operazioni di mercato si è statuito che la giustizia sportiva si sarebbe fermata dopo aver aperto i fascicoli, attendendo i pronunciamenti della giustizia penale. Credo che anche per questo procedimento riguardante Manolas l’apertura del fascicolo della procura federale e l’acquisizione dei documenti non dovrebbe portare a nessun altro risultato rispetto al capire di cosa si tratta”.

Juve e Osimhen, le analogie che tranquillizzano i tifosi del Napoli

Quindi sul caso Juve: “Lo stesso approccio temporale non potrà non essere seguito per il Napoli e per Manolas”. E sulla vicenda Osimhen: “Certamente non è allo stesso grado di Manolas, perché per il primo ci sono già stati due pronunciamenti di merito. Stiamo parlando di giocatori totalmente credibili quanto a carriera, curriculum, storico e prezzo. Quindi dire che Osimhen non vale 70, ma 50 per me è esercizio totalmente superato. Tanto è vero che il Napoli e il suo presidente sono stati prosciolti dopo due gradi di giudizio. Il caso Manolas è la fotocopia a livello sportivo dell’iter di Osimhen. È stato ceduto da un club di primissima fascia a un altro a un prezzo assolutamente di mercato”.

Manolas, inchiesta sportiva sul Napoli? “Puntiamo all’archiviazione”

E dire che qualche organo di stampa ha messo addirittura in dubbio la regolarità dello Scudetto del Napoli nella stagione 2022-23: “Quello che secondo me a livello sportivo va compreso è che non sempre, ma anzi pochissime volte, un procedimento penale può determinare una condanna in sede sportiva. Sono due mondi – conclude Grassani – completamente diversi. Procedimento inutile? È una valutazione più giornalistica che giuridica. Noi confidiamo che l’apertura di un fascicolo a livello conoscitivo, senza ipotesi di violazioni sportive possa anche portare a un’archiviazione”.