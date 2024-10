Manolas si riscopre goleador in Grecia: pokerissimo in mezz’ora all’esordio con il Pannaxiakos per l’ex Roma

Esordio da sogno per Manolas con il Pannaxiakos: l'ex Roma e Napoli si è riscoperto attaccante segnando la bellezza di cinque reti in poco più di mezz'ora

Esordio da sogno per Kostas Manolas con la maglia del Pannaxiakos nella terza lega greca. L’ex Roma e Napoli, da poco tornato nella squadra dove aveva mosso i primi passi calcistici a livello giovanile, è stato schierato come attaccante, ruolo inusuale per noi che siamo abituati a vederlo come arcigno difensore, segnando la bellezza di cinque reti in poco più di mezz’ora di gioco.

Pochi giorni fa la firma con il Pannaxiakos

Dopo la sfortunata esperienza alla Salernitana e l’essere stato vicino a un clamoroso ritorno alla Roma, il 16 ottobre scorso Kostas Manolas aveva firmato per il Pannaxiakos, squadra dilettantistica greca, facente parte del terzo campionato ellenico, dove il difensore aveva mosso i primi passi da calciatore a livello di giovanili tra il 2003 e il 2007 prima di trasferirsi al Thrasyvoulos.

Manolas si riscopre goleador

Un ritorno alle origini che ha permesso a Manolas di mostrare una versione inedita di sé stesso. Tutti ricordiamo Kostas come un ottimo difensore in Serie A, ma l’ex Roma e Napoli è stato schierato da attaccante dalla sua nuova squadra, ruolo nel quale ha segnato la bellezza di cinque reti e fornito un assist nel suo match d’esordio – certamente favorito dal livello inferiore a quello a cui era abituato -, contribuendo così alla netta vittoria per 12 a 1 del Pannaxiakos. Tra l’altro l’unico gol degli avversari è arrivato due minuti dopo la sostituzione di Manolas.

5 gol in poco più di mezz’ora…quasi come Lewandoski

A sorprendere non sono soltanto i cinque gol, ma anche il tempo impiegato per metterli a segno. Manolas ha infatti realizzato il suo pokerissimo in poco più di mezz’ora, per la precisione in 34’. Kostas ha infatti segnato ai minuti 2′, 10′, 13′, 20′ e 34’, venendo subito dopo sostituito.

Una quintupletta velocissima quella di Manolas, che ricorda un po’ il poker lampo di Robert Lewandoski messo a segno in Champions League nel 2019 contro la Stella Rossa quando ancora vestiva la maglia del Bayern Monaco. Se ci limitiamo alle prime quattro reti, Manolas ha impiegato 20’ per metterle a segno, circa cinque minuti in più di quanti ne impiegò l’attaccante polacco, capace di stabilire il record segnando un poker in 14’ e 31”. Certo, la terza lega greca non sarà la Champions, ma l’impatto da attaccante di Kostas sorprende comunque.