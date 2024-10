Roma, Manolas torna a giocare in Grecia: dalla A con la Salernitana alla terza divisione col Pannaxiakos

Accostato in estate alla Roma, alla fine Manolas ha scelto di tornare a casa nel vero senso della parola: giocherà nella terza divisione greca con la squadra della sua città

E, alla fine, Kostas Manolas ha optato per una scelta romantica. Già, a 33 anni il difensore torna in campo e lo fa con la squadra della sua città natale: il Pannaxiakos, che milita nella terza divisione greca.

Il ritorno di Manolas: dalla ‘A’ alla terza divisione greca

Bisogna riconoscerlo: dopo la deludente avventura col Napoli, la carriera di Manolas ha iniziato la sua parabola discendente. Accolto come una star all’Olympiacos, si è visto pochissimo in campo. Quindi l’avventura negli Emirati Arabi Uniti con lo Sharjah, prima di far ritorno in Italia con la maglia della Salernitana.

Una scommessa persa, quella di Sabatini. Perché di fatto Kostas non è riuscito a fornire un contributo valido alla causa per via di infortuni e condizione fisiche precarie e il club granata è retrocesso in malo modo. Ora, dopo un’estate da svincolato, il ritorno in patria. Anzi, a casa. Il difensore torna nella sua Naxos per difendere i colori del Pannaxiakos, squadra ben lontana dalle luci della ribalta che milita addirittura nella terza divisione greca.

Manolas al Pannaxiakos: l’annuncio in pompa magna del club

E non poteva essere altrimenti, vista la carriera del classe 1991. Al netto di una tenuta fisica tutta da valutare per via della lunga inattività, il Pannaxiakos ha sbandierato ai quattro venti il colpaccio di mercato messo a segno.

“Il presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l’arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas – si legge nella nota diffusa della società -. Il giocatore ha indossato la maglia AEK, dell’Olympiacos, Roma, Napoli e ha onorato la maglia della Nazionale Greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l’Europa, rafforzerà l’impegno del Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas”.

In estate il nome del difensore era stato accostato alla Roma

A proposito di scelte romantiche, era emerso con prepotenza proprio il nome di Manolas quando la Roma si apprestava ad attingere dal mercato degli svincolati per rinforzare il pacchetto arretrato a disposizione di De Rossi.

Già nella Capitale dal 2014 al 2019 con oltre 200 presenze all’attivo, il ritorno del centrale di cristallo a Trigoria non si è poi concretizzato, perché i giallorossi hanno scelto di virare sull’ex Atletico Madrid Hermoso prima e sull’ex Borussia Dortmund Hummels poi.