Roma, la denuncia dell’ex Sabatini: “Il ristorante di Trigoria vieta l’ingresso a Bruno Conti”

Il decano dei direttori sportivi ha rivelato che alla leggenda giallorossa, campione del mondo e scopritore di talenti nel suo periodo da dirigente, è stato impedito di entrare nel locale

“Un insulto al calcio”. Così Walter Sabatini, ex d.s. della Roma, ha definito quanto accaduto a Trigoria: il ristorante del centro sportivo del club giallorosso avrebbe vietato l’ingresso a Bruno Conti, leggenda in campo e poi dirigente di successo della Roma.

Roma, Bruno Conti non può entrare nel ristorante di Trigoria

In casa Roma scoppia il caso Bruno Conti. A sollevarlo è Walter Sabatini, ex d.s. del club giallorosso, che intervistato da Radio Serie A ha denunciato un episodio a suo dire molto grave con protagonista la leggenda giallorossa, già campione del mondo con l’Italia a Spagna ’82. Secondo il racconto di Sabatini, il ristorante del centro sportivo della Roma a Trigoria avrebbe infatti negato l’ingresso a Conti.

Roma, la denuncia di Sabatini su Trigoria

“È un insulto al calcio – ha dichiarato Sabatini – Bruno Conti è una leggenda del calcio e non solo giocato, è stato il miglior calciatore del Mondiale del 1982”. Ma Conti è soprattutto un mito per i tifosi della Roma, di cui è stato un trascinatore in campo e poi un importante dirigente, come ricordato dallo stesso Sabatini. “A prescindere dalla sua carriera irripetibile, quella di Bruno è stata una carriera straordinaria anche da dirigente – ha aggiunto Sabatini – . Per il calcio ha fatto moltissimo: ha individuato e accompagnato bambini per la Serie A, soprattutto nel settore giovanile della Roma”.

Roma, Sabatini e i meriti di Conti da dirigente

Sabatini se l’è presa con i manager del ristorante di Trigoria e invitato la Roma a intervenire. “A un uomo come Conti viene vietato l’ingresso al ristorante di Trigoria – la denuncia dell’ex direttore sportivo giallorosso -. Io non so chi fa le cose a Trigoria, mi sembra di capire che siano due impiegati o impiegate. Non so se sto dicendo cose che posso dire, ma sto dicendo la verità. Tra l’altro con Bruno ho parlato ed era molto rammaricato e deluso”.

Sabatini ha poi ricordato i tanti talenti che Conti ha portato alla Roma da dirigente. “Non posso sopportare questa cosa, Bruno Conti ha prodotto ricchezza per la Roma – ha concluso l’ex d.s. -. Mi vengono in mente Frattesi, Scamacca, Politano e lo stesso Francesco Totti che Bruno ha intercettato immediatamente alla Lodigiani”.