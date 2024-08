Mercato, si sbloccano tre colpi: Koopmeiners alla Juve, Danso alla Roma, McTominay al Napoli. Le ultimissime

I bianconeri ufficializzano l'acquisto di Conceiçao e chiudono per l'olandese dell'Atalanta, si avvicina Sancho. De Rossi avrà il suo difensore, accontentato anche Conte.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Mercato in fermento a tre giorni dalla chiusura della sessione estiva. Juve scatenata, con Giuntoli che ha definito l’affare Teun Koopmeiners con l’Atalanta, dopo aver chiuso i colpi Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao. La Roma, invece, sta per regalare a Daniele De Rossi un nuovo difensore: si tratta di Kevin Danso, sondato anche dalla Dea nel recente passato. Novità anche in casa Napoli: accontentato Conte, in arrivo lo scozzese McTominay dal Manchester United. Tutte le ultimissime a pochi passi dal gong finale.

Juve, è fatta per Koopmeiners: cifre e dettagli dell’affare

L’incontro tra Juve ed Atalanta andato in scena nella mattinata odierna ha consentito a Cristiano Giuntoli di stringere definitivamente la mano alla famiglia Percassi: Teun Koopmeiners sarà un nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista olandese, finito fuori rosa nelle ultime due settimane, ha voluto fortemente la Vecchia Signora, con cui aveva un principio di accordo sin dallo scorso mese di giugno. Contratto di cinque anni per l’ex AZ Alkmaar, a 4,5 milioni netti a stagione: domani le visite mediche al J Medical di Torino.

Affare da 58 milioni di euro complessivi, pagabili in cinque anni. Formalmente, Koopmeiners dovrebbe approdare alla Juve in prestito oneroso (10 milioni) con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro, più 8 di bonus. Investimento importantissimo per la società finanziata e gestita da Exor, che oggi ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Francisco Conceiçao. Il “figlio d’arte”, che si unisce a Thuram e Weah, arriva dal Porto con la formula del prestito oneroso: 7 milioni di parte fissa, più 3 di bonus che scatteranno al raggiungimento di determinati obiettivi di squadra. Non c’è opzione di riscatto, ma dall’estate 2025 si attiverà una clausola rescissoria da 30 milioni di euro: la Juve avrà inevitabilmente la prelazione, qualora volesse acquisire le prestazioni sportive del ragazzo a titolo definitivo.

Liverpool su Chiesa, Sancho si avvicina

La Juve lavora anche in uscita, con la consapevolezza di poter liberare un altro slot in attacco. Su Federico Chiesa non c’è soltanto il Barcellona, che non ha ancora presentato un’offerta ufficiale sulla scrivania di Cristiano Giuntoli: contatti avviati con il Liverpool, che ha fiutato l’occasione di mercato e vorrebbe consegnare ad Arne Slot un innesto di spessore in avanti. La richiesta dei bianconeri ammonta a circa 15 milioni di euro, con l’ex Fiorentina che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e rischia di andar via a parametro zero dal prossimo gennaio. La Premier League affascina il classe ’97 e la trattativa potrebbe subire un’accelerata nel giro di 24 ore.

Una volta ceduto Chiesa, la Juventus potrà sferrare l’assalto per Jadon Sancho, esterno offensivo di proprietà del Manchester United, escluso dai convocati in occasione dell’ultima gara della squadra di Ten Hag contro il Brighton. L’inglese potrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso, come accaduto per Conceiçao, ma c’è da sciogliere il nodo ingaggio: il 24enne guadagna, complessivamente, 20 milioni di euro all’anno, uno stipendio che la Juve non può certo concedersi. Resta da capire in che percentuale potranno contribuire i Red Devils.

Atalanta, già reinvestiti i soldi di Koopmeiners

Cessione da record per l’Atalanta, che di fatto ha ottenuto la cifra richiesta ad inizio trattativa per Koopmeiners. I bergamaschi, dal canto loro, hanno già reinvestito parte del tesoretto accumulato: da Zaniolo a Retegui, passando per Bellanova e Cuadrado, fino ad arrivare ad Odilon Kossounou, difensore ivoriano classe 2001 preso dal Bayer Leverkusen. Il centrale, in uscita dai campioni di Germania in carica, si trasferirà in Italia con la formula del prestito oneroso, a 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, per un totale di 30.

Danso alla Roma, affare definito: le cifre

La Roma di Daniele De Rossi rinforza il pacchetto arretrato, all’indomani della sconfitta casalinga con l’Empoli di Roberto D’Aversa: è fatta per Kevin Danso, difensore austriaco in arrivo dal Lens in prestito con obbligo di riscatto, per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il classe ’98 è atteso a Fiumicino nelle prossime ore, poi visite mediche e firma con il club giallorosso. Nell’estate del 2019, Danso venne indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019/20.

Napoli, in arrivo McTominay: affare ai dettagli con il Manchester United

Settimana caldissima per il mercato del Napoli, che non regalerà soltanto Romelu Lukaku ad Antonio Conte: in arrivo anche Scott McTominay, centrocampista del Manchester United che piace tantissimo al manager salentino e andrà presto a rinforzare la mediana partenopea. Il tandem De Laurentiis-Manna ha messo sul piatto 30 milioni di euro per il cartellino dello scozzese, più un 10% sull’eventuale futura rivendita del calciatore. I Red Devils hanno accettato la proposta economica degli azzurri, con il classe ’96 atteso in Italia già nella giornata di oggi, secondo quanto confermato da The Athletic. Visite mediche a Villa Stuart, a Roma, e poi firma sul contratto.

Il Napoli non si ferma qui: si lavora con il Brighton per definire l’affare Billy Gilmour, ormai giunto alle battute finali. Il giocatore, che attende solo l’ultimo ok per approdare alla corte di Conte, ha da tempo un accordo con Manna e De Laurentiis. Operazione da 25-30 milioni di euro: salvo clamorose sorprese, sarà lui l’alternativa a Stanislav Lobotka.