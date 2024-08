Roma-Empoli, moviola: il rigore negato e il giallo singolare per Solbakken

La prova dell’arbitro Zufferli nella gara della II giornata di serie A all’Olimpico analizzata ai raggi X, il fischietto di Udine ne ha ammoniti tre

Tecnicamente poco preciso, Zufferli – la scelta per Roma-Empoli – ha poca esperienza in A. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune ancora da sistemare arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008 ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico il fischietto di Udine?

Clicca qui per vedere gli highlights

I precedenti di Zufferli con Roma e Empoli

Nessun precedente con la Roma per il fischietto friulano che, invece, aveva già diretto i toscani nella scorsa stagione a Cremona, quando i lombardi ottennero il successo casalingo per 1-0.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Ceccon con La Penna IV uomo, Meraviglia al Var e Aureliano all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Maleh, Solbakken e Cacace.

Roma-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 26′ primo giallo del match. Ammonito Maleh per un fallo tattico su Dybala. Al 58′ ammonito Solbakken. L’ex giallorosso tarda nella sostituzione. Al 60′ ripartenza di Esposito, la punta dribbla Paredes che lo stende. Per l’arbitro è rigore e dal dischetto trasforma Colombo. All’84’ ammonito Cacace per fallo su Mancini. Al 94′ Dybala si gira e tira, colpendo in pieno il legno: sul tap in Shomurodov calcia su Vasquez, lamentando una trattenuta di Gyasi. Roma-Empoli finisce 1-2.

Per Marelli i rigori erano due

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn dice: “Sono due gli episodi da analizzare: il rigore per l’Empoli e la protesta nel finale della Roma. Sul rigore Paredes arriva in ritardo su Esposito e c’è il contatto: corretto assegnare il tiro dal dischetto e non optare per una sanzione disciplinare. L’episodio più complesso arriva nel recupero, ovvero una trattenuta di Gyasi su Shomurorov. Per me la trattenuta c’è tutta, il pallone arriva a Shomurodov che viene sbilanciato al momento del tiro. Episodio da calcio di rigore, faccio fatica a capire perché il Var non sia intervenuto. Ci sarebbe stata anche ammonizione”.