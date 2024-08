Da Roma - Empoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:42

90'+7' FINISCE ROMA - EMPOLI! Partita veramente ricca di emozioni, con i toscani che portano a casa i tre punti con la vittoria per 1-2.22:42

90'+6' DI TESTA SVILAR! Il portiere, salito per l'ultimo calcio d'angolo, di testa manda a lato!22:39

90'+5' ESPOSITO! Conclusione a botta sicura della punta, Svilar salva la Roma!22:38

90'+4' PALO DI DYBALA! L'argentino si gira e tira, colpendo in pieno il legno: sul tap in Shomurodov calcia su Vasquez, lamentando una trattenuta di Gyasi.22:36

90'+3' Angelino crossa al centro, Vasquez attento in presa alta.22:35

90'+2' Pellegrini prova a sfondare ma lo ferma Gyasi: l'ex Spezia calcia lontano.22:34

90' Sei i minuti di recupero.22:31

88' Sostituzione EMPOLI: esce Jacopo Fazzini, entra Petar Stojanović.22:30

87' Sostituzione EMPOLI: esce Lorenzo Colombo, entra Emmanuel Ekong.22:29

87' Gyasi chiude Zalewski e subisce fallo, respira l'Empoli.22:29

86' TACCO DI DOVBYK! Altro cross di Zalewski, in mischia ci prova l'ucraino ma respinge Viti.22:27

85' Nulla da fare sul pallone di Pellegrini, respinge la difesa ospite.22:26

84' AMMONITO Liberato Cacace. Intervento su Mancini, punizione pericolosa per la Roma. 22:26

83' Empoli ora in grossa difficoltá, Roma che sta spingendo al massimo il suo forcing.22:25

82' DOVBYK! Su angolo, colpo di testa dell'ex Girona che Vasquez blocca ancora. In precedenza, fallo della stessa punta che spinge Viti.22:24

81' ANCORA SHOMURODOV! Cross di Zalewski, altro colpo di testa della punta che Vasquez mette in angolo!22:24

80' GOL! ROMA - Empoli 1-2! Rete di Eldor Shomurodov. Baldanzi trova il fondo e crossa forte sul secondo palo, il neo entrato, di testa, beffa Vasquez sul legno lontano.



79' Cross di Cacace, colpo di testa di Fazzini che non trova peró la porta della Roma.22:21

77' Sostituzione ROMA: esce Matías Soulé, entra Eldor Shomurodov.22:19

76' Esposito porta palla e scarica su Cacace: gran chiusura in scivolata su Mancini che viene poi travolto dall'avversario.22:18

74' Zalewski tron il fondo e e prova il cross, palla direttamente sul fondo.22:17

72' Ancora Le Fee, conclusone bloccata da Vasquez: il francese rimane a terra dopo il tiro.22:14

71' LE FEE! Vasquez allontana di pungi, conclusione di prima intenzione del centrocampista che accarezza la traversa!22:13

70' ANCORA DYBALA! Conclusione potente ma deviata da Viti, palla di poco alta!22:12

69' Forcing totale ora della Roma, ma Empoli compatto dentro la propria area.22:11

68' MANCINI! Su angolo, colpo di testa del difensore troppo centrale per sorprendere Vasquez.22:09

67' DYBALA! Sinistro al volo dell'argentino che sfiora il palo anche per una deviazione.22:08

66' Empoli che continua a pressare, freschezza fisica e mentale per l'undici di D'Aversa.22:08

64' De Rossi che punta ora su un undici decisamente offensivo, non avendo molto tempo per riprendere questa partita.22:06

63' Sostituzione EMPOLI: esce Giuseppe Pezzella, entra Liberato Gianpaolo Cacace.22:05

63' Sostituzione EMPOLI: escd Youssef Maleh, entra Nicolas Thibault Haas.22:05

63' Sostituzione ROMA: esce Leandro Paredes, entra Tommaso Baldanzi.22:04

62' Sostituzione ROMA: esce Bryan Cristante, entra Enzo e Fée.22:04

61' GOL! Roma - EMPOLI 0-2! Rete su Rigore di Lorenzo Colombo. Rincorsa breve e conclusione potente, spiazzato Svilar.



60' CALCIO DI RIGORE PER L'EMPOLI! Ripartenza di Esposito, la punta dribbla Paredes che lo stende abbastanza ingenuamente.22:02

58' Sostituzione EMPOLI: esce Ola Selvaag Solbakken, entra Sebastiano Esposito.22:00

58' AMMONITO Ola Selvaag Solbakken. L'ex della partita tarda nella sostituzione. 22:00

57' DYBALA! Partenza palla al piede della Joya che lascia partire un sinistro a giro, palla a lato.21:59

56' Cross di Pezzella, ancora inserimento di Gyasi, l'ex Spezia non ci arriva.21:58

55' Richiamo per Vasquez per perdita di tempo, rumoreggia l'Olimpico.21:58

53' Problemi per Pellegrini dopo il tiro, il capitano esce dal campo ma fa segno di poter rientrare.21:55

52' DOPPIA OCCASIONE PER LA ROMA! Conclusione potente di sinistro di Pellegrini che prende in pieno la traversa, sul tap in colpo di testa in tuffo di Mancini che trova ancora il legno.21:54

50' Dobvyk con un pallone troppo corto per Pellegrini: si vanifica l'azione in velocità giallorosa.21:53

48' Dybala prova subito un pallone per Soulé sul secondo palo: il compagno non arriva per il colpo di testa.21:49

47' De Rossi si mette a tre con Zalewski e Soulé a tutta fascia, molto offensiva ora la Roma.21:48

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:48

46' Sostituzione ROMA: esce Mehmet Çelik, entra Nicola Zalewski.21:47

In precedenza i toscani avevano sfiorato il gol con Fazzini, con Colombo (traversa) e con lo stesso Gyasi, Roma pericolosa soprattutto con un colpo di testa di Pellegrini che ha visto la gran risposta di Vasquez.21:33

Primo tempo che ha visto la Roma fare la partita, ma l'Empoli rendersi piú pericoloso e trovare il gol al 45' con un gran inserimento sul secondo palo di Gyasi sulla spezzata di Colombo.21:32

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-1 il parziale, gol di Gyasi.21:32

45'+1' Un minuto di recupero.21:31

45' GOL! Roma - EMPOLI 0-1! Rete di Emanuel Gyasi. Cross di Pezzella, spizzata di Colombo, gran inserimento per l'ex Spezia che, sul secondo palo, insacca di potenza.



44' SOULE! Doppia finta e conclusione dell'argentino, attento Vasquez in presa.21:29

43' Roma ora con il massimo sforzo, tutto l'Empoli nella propria trequarti.21:28

42' PELLEGRINI! Cross di Dybala, colpo di testa del numero 7 che Vasquez respinge di istinto!21:27

42' Roma che continua a spingere, ma fatica veramente a trovare varchi.21:27

39' Gran giocata di Viti, recupero e inserimento palla al piede: alla fine Celik lo ferma in area.21:25

37' Punizione per la Roma: Angelino trova Dovbyk, sponda al centro per Mancini che non trova al conclusione.21:22

35' Cristante non riesce nella sua percussione in area, palla che termina sul fondo.21:20

32' Soulé ha lo spazio per puntare Pezzella e lo supera, fallo del terzino ospite.21:18

31' Roma che sta riprendendo in mano la partita, Empoli ancora chiuso ma che ora fatica a ripartire.21:17

29' Conclusione di Henderson dal limite, palla altissima sopra la traversa.21:14

27' De Rossi ora chiede a Dybala e Soulé di giocare piú stretti, per poter provare a scambiarsi il pallone.21:13

26' AMMONITO Youssef Maleh. Ripartenza di Dybala, l'ex Venezia lo ferma con una vistosa trattenuta. 21:11

24' Paredes con una invenzione trova Pellegrini in area, il fantasista prova ad anticipare tutti con un tocco di punta, palla a lato.21:09

23' Roma che porta tanti uomini in avanti, ogni palla persa peró permette all'Empoli di avere molti metri per ripartire.21:08

22' PEZZELLA! Empoli che sta lavorando veramente bene in contropiede, Solbakken serve il laterale che calcia di poco a lato.21:07

20' INCREDIBILE OCCASIONE PER L'EMPOLI! Contropiede guidato da Fazzini, conclusione deviata da Svilar, Colombo da due passi, di testa, prende la traversa!21:05

19' Scambio tra Soulé e Pellegrini, il cross dell'ex Juventus termina tra le braccia di Vazquez.21:04

18' Continua il possesso palla della Roma, che fatica peró a trovare varchi: 66% il dato a favore dei giallorossi.21:03

16' Fazzini a terra dopo un contatto di gioco con Cristante, stretta di mano tra i due.21:01

15' Primo quarto d'ora di partita in archivio, Roma che sta facendo la partita ma Empoli giá pericoloso in due occasioni.21:01

13' Guizzo di Colombo che si libera sulla sinistra e crossa basso: Solbakken anticipato da Angelino.20:58

12' Doppio brivido per la Roma, Empoli vicinissimo al gol: i toscani si difendono compatti ma hanno dimostrato di poter colpire in ripartenza e palla da fermo.20:57

10' GYASI! Schema su angolo che libera l'esterno sul secondo palo: colpo di testa che esce di pochissimo.20:55

9' FAZZINI! Discesa palla al piede del numero 10, conclusione in diagonale da pochi passi dentro l'area che termina di poco a lato per una deviazione.20:54

7' Schema su angolo, palla per Paredes che calcia al volo: il suo esterno termina ampiamente a lato.20:52

6' Gran palla di Cristante per Dovbyk, Ismajli in spaccata chiude in angolo.20:51

4' ANCORA ROMA! Lancio per Dovbyk che di fisico allontana due difensori e calcia di potenza, una deviazione salva Vasquez.20:50

3' PELLEGRINI! Conclusione a giro del fantasista, palla a lato.20:48

2' De Rossi inizia con Soulé a sinistra e Dybala a destra, Pellegrini da trequartista.20:47

1' Primo pallone per la Roma, in completo rosso: Empoli in bianco.20:45

1' INIZIA ROMA - EMPOLI!20:45

Dirige il match l'arbitro Luca Zufferli.20:35

Colombo da prima punta, la novità é Solbakken alle sue spalle con Fazzini. Confermati come mediani Henderson e Maleh,in difesa Ismajli centrale dei tre.20:33

Torna Dybala dal primo minuto in coppia sulla trequarti con Soulé, prima punta l'ucraino Dovbyk. Cristante da mezzala, Celik e Angelino i due terzini.20:33

Formazione EMPOLI: (3-4-2-1), Vasquez - Walukiewicz, Ismajli, Viti - Gyasi, Maleh, Henderson, Pezzella - Fazzini, Solbakken - Colombo.20:31

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA 4-3-2-1), Svilar - Celik, Mancini, N’Dicka, Angeliño - Cristante, Paredes, Pellegrini - Dybala, Soulé, Dovbyk.19:12

Di fronte i toscani, squadra che ha pareggiato con il Monza per 0-0 nella prima giornata e anche loro alla ricerca della prima vittoria in questa stagione di Serie A.19:11