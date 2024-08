Roma, Dybala: i motivi del dietrofront, il ruolo della moglie e la reazione dei compagni, come cambia il mercato

Il no della Joya agli arabi una scelta romantica o è dettata anche da altre ragioni? I retroscena della svolta che ha fatto impazzire i tifosi romani

Che cosa ha spinto Dybala a rifiutare i 75 milioni che gli avrebbe garantito l’Arabia Saudita? Quando sembrava tutto fatto, la retromarcia improvvisa e inaspettata e quel posto che ha fatto impazzire di ‘joya’ i tifosi giallorossi: “Grazie Roma, ci vediamo domenica”. Ricostruiamo i motivi che hanno spinto l’argentino (e anche il club) a far saltare la trattativa con l’Al-Qadsiah.

Dybala, no a 75 milioni: che cosa ha confidato agli amici

Se Paulo avesse accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah, avrebbe ricevuto la cifra record di 75 milioni in tre anni. Alla fine, però, ha scelto Roma e la Roma. L’amore e la passione di chi l’ha sostenuto sempre e da sempre, nonostante qualche acciacco di troppo e quella mezza confessione a De Rossi sul suo addio in caso di chiamata da un top club. Il futuro di Dybala è ancora a tinte giallorosse. E, come scrive Il Corriere dello Sport, ai conoscenti più fidati ha rivelato: “Non posso tradire questa gente”. Così, poco dopo il post pubblicato su Instagram alle 20:26 (“Grazie Roma, ci vediamo domenica”) ha festeggiato la permanenza nella Capitale con un gruppo di tifosi che si è radunato sotto casa del calciatore. Una scelta romantica, senza dubbio. Ma dettata anche da altre ragioni.

Roma, quanto ha pesato la moglie Oriana sulla sua scelta

Chiariamolo: Oriana Sabatini non ha posto alcun paletto al marito. Però la famiglia di Dybala, mamma Alicia compresa, ha avuto un ruolo importante nella scelta finale dell’ex attaccante della Juventus. La moglie, attrice e cantante, non ha infatti compiuti salti di gioia all’idea di trasferirsi in Arabia Saudita: l’Europa offre molte più possibilità in tal senso. E – riporta sempre Il Corriere dello Sport – anche la madre del giocatore non avrebbe visto di buon occhio l’addio al calcio europeo dei figlio, specie in seguito alla delusione per mancata convocazione per la Coppa America.

La reazione dei compagni al dietrofront di Dybala

Dybala aveva già salutato i compagni di squadra, certo che avrebbe cambiato casacca. Un momento toccante, che, forse, ha inciso anche sulla decisione della Joya. Quanto il gruppo stimi il sudamericano lo si è capito subito dopo il suo annuncio social. Zalewski si è affrettato a commentare così: “Show must go on”, mentre Paredes ha evidenziato: “Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi”. E lady Paredes: “Vamos amigo, questa è casa tua, vi amo”, riferito anche a Oriana. Quindi il diamante di El Shaarawy, i cuori di Abraham, l’abbraccio condiviso da Soulé: insomma, tutti – e non solo i tifosi – esultano per la permanenza del suo calciatore più rappresentativo.

Il ruolo della Roma, il rinnovo e come cambia il mercato

Scelta romantica, si diceva. Ma anche la Roma ha risposto picche agli arabi. Perché l’offerta da 3 milioni di euro presentata per il cartellino dell’argentino è stata ritenuta assolutamente insoddisfacente. Scaduta la clausola rescissoria da 12 milioni, il club, rappresentato nella trattativa da Lina Souloukou, confidava in una proposta comunque dello stesso valore o quasi. A questo punto, Dybala corre verso il rinnovo fino al 2026 che scatterà in automatico tra sole 13 partite. E cambierà anche il mercato della Roma. In difesa Danso resta un obiettivo concreto, con il Lens che chiede circa 20/25 milioni. In stand-by Assignon, anche se il terzino destro è un ruolo che andrà coperto. Non arriverà un nuovo esterno offensivo (né Boga né Ngonge), difficile un colpo a centrocampo se non parte Bove.

La reazione dei tifosi, ma sul rifiuto di Dybala c’è un dubbio

Lo precisiamo a scanso di equivoci: a Roma sono tutti davvero al settimo cielo. Il dubbio, però, è legato ai motivi della giravolta. “Non è che è la Roma a non aver accettato i 3 milioni?” si domanda Alessandro su X. “Ne siamo tutti felici. Ma è davvero una scelta di cuore?” aggiunge Giovanna. Sono in tanti a chiederselo, ma ciò che conta è il lieto fine. “Oggi ha vinto il calcio!” twitta Davide. “È una storia pazzesca perché è una storia romanista. E non si può spiegare questa gioia” sostiene Andrea. “Ecco perché tifo Roma fin da bambino” chiosa Riccardo.