Roma, per De Rossi minacce e insulti sui social per caso Dybala, la reazione del tecnico

Ore di riflessione per la Joya che potrebbe presto trasferirsi in Arabia. I tifosi giallorossi se la stanno prendendo in queste ore con l'allenatore

La Roma ha deciso di mettere sul mercato Paulo Dybala. La mossa della società, avallata dall’allenatore Daniele De Rossi, ha mandato letteralmente in tilt la tifoseria che sui social si è scagliata contro il fu Capitan Futuro. Sono stati tanti gli insulti ricevuti dal tecnico capitolino, alcuni dei quali sono andati persino a toccare la moglie e i figli. Il possibile passaggio della Joya agli arabi dell’Al-Qadsiah ha tirato fuori il peggio dei social tant’è che il mister giallorosso è stato costretto ad intervenire.

La Roma caccia Dybala e lo manda in Arabia

Sono ore di riflessione per Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato scaricato dalla Roma, seppur convocato per il match di stasera contro il Cagliari. Le sirene dell’Al-Qadsiah hanno ammaliato la Joya, inizialmente restia a confrontarsi con un tipo di calcio diverso da quello europeo ad appena 31 anni. La differenza, però, oltre ai soldi, la stanno facendo gli atteggiamenti avuti nei suoi confronti da dirigenza e allenatore capitolini che gli hanno fatto capire senza troppi giri di parole di alzare le tende.

I social si scagliano contro De Rossi

Se la Roma si sente sicura con gli arrivi di Soulé e Dovbyk, completamente opposte sono le sensazioni della tifoseria. Che ha individuato in Daniele De Rossi il principale bersaglio da colpire. L’allenatore giallorosso è stato subissato da offese, tant’è che è stato costretto ad intervenire per rispondere in conferenza stampa: “Do poco peso a queste cose, ma non è stato piacevole. Probabilmente nel quotidiano non direbbero quelle cose nei miei confronti, non auguri tumori o la morte della famiglia a una persona che incontri per strada“.

Il tecnico capitolino ha poi proseguito: “Ora sorrido, per 10 minuti danno fastidio. Cento messaggi così sono brutti, ma se fai il calcolo su quanti sono i romanisti sono pochi. Poi a volte apri la foto di quelli che ti scrivono, a volte sono quattordicenni o subumani mai visti. Sapevo che tornando qui sarebbe potuto succedere e il rapporto rispetto all’era da calciatore si sarebbe potuto incrinare, ma di base non sono mai stato protetto e coccolato come i tifosi della Roma hanno fatto con me. Ma allo stesso tempo nessuno mi ha fatto male come alcuni tifosi della Roma. Magari qualche risultato buono aiuterà a recuperare il rapporto anche con quelli che si divertono sui social“.

L’attacco al tecnico dei tifosi

Ricorderete l’annuncio del rinnovo di contratto di Daniele De Rossi, con tanto di ringraziamento del tecnico per la fiducia ricevuta ed evidenziata da un accordo triennale. Ebbene, quel messaggio oggi è tornato in auge ma per commenti di ben altro tenore. Ve ne riportiamo alcuni, quelli leggibili, che aiutano a comprendere l’umore della piazza per il caso Dybala. “Mi permetto una critica educata. Oggi l’ho sentita dire che vuole una squadra forte con giocatori forti. Quale è la logica allora di trattenere Cristante Pellegrini e altri e avallare la vendita del più forte?” scrive un utente.

Particolarmente incisivo anche quest’altro commento: “Se sei ancora alla guida della Roma è grazie anche a Dybala ..o forse l hai dimenticato ? Se non ti opponi alla cessione sarai il prossimo con le valigie ..perché come diceva Mourinho c’è una Roma con Dybala e una senza“. La chiosa la lasciamo con quanto scritto da un altro supporter di fede giallorossa che sintetizza bene il tutto: “Dybala non se toccaaa” con accompagnamento di due cuori che richiamano ai colori della Roma.