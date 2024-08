Dybala, vertice notturno: addio alla Roma vicino, la rabbia dei tifosi

La Joya e il possibile trasferimento in Arabia Saudita: la versione giallorossa, l'argentino non è più incedibile. Web in tilt, è polemica

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dybala sempre più lontano dalla Roma. Il vertice notturno andato in scena nella Capitale alla presenza degli emissari del club saudita dell’Al-Qadsiah conferma che la trattativa c’è ed è reale. E a una manciata di giorni dall’inizio del campionato i tifosi si riversano sui social per esprimere il proprio malcontento.

Dybala-Roma: il summit nella notte e l’addio sempre più vicino

Il caso è esploso soprattutto dopo l’amichevole con l’Everton, quando De Rossi ha gettato nella mischia Dybala soltanto nel finale di partita affermando poi che nessuno è incedibile. Neppure il più forte calciatore della sua rosa. Come racconta Il Corriere dello Sport, ieri in città ha fatto scalo Carlos Novel, procuratore della Joya, che in serata ha incontrato nel lussuoso Hotel de Russie la Ceo della Roma, Lina Souloukou, il nuovo ds Florent Ghisolfi e due emissari dell’Al-Qadsiah, pronti a ricoprire d’oro l’attaccante ex Palermo e Juventus pur di portarlo nella Saudi Pro League. Gli arabi tentano Dybala con un ricchissimo biennale da 20 milioni a stagione, ma è soprattutto l’accordo con la Roma per il costo del cartellino del calciatore che va raggiunto.

Narrazioni diverse: chi spinge davvero per la cessione di Dybala?

Perché ad un tratto la posizione dell’idolo dell’Olimpico è in bilico? Al momento non c’è chiarezza, anzi. Secondo il club giallorosso, è Paulo che punta a ottenere un contratto a cifre astronomiche in Arabia Saudita. Ma, in base a fonti vicine al calciatore, la Joya non avrebbe alcuna intenzione di approdare nella Saudi Pro League. E, se avesse voluto lasciare la Roma, avrebbe accettato una delle tante offerte ricevute quando era ancora arriva la clausola rescissoria di 12 milioni. Dunque, la società – per il 30enne di Laguna Larga – sarebbe intenzionato a cederlo per ragioni di bilancio. Anche per evitare – tra sole15 presenze – il rinnovo automatico del suo contratto da 16 milioni di euro lordi fino al 2026.

Dybala e la Roma verso la separazione: la reazione dei tifosi

Come hanno reagito i tifosi giallorossi alla notizia del possibile addio di Dybala? Non bene, ovviamente. Ma il dito è puntato soprattutto contro i media. La maggior parte dei sostenitori della Roma, infatti, ritiene la pista araba una fake news. “Ma secondo voi davvero vendono Dybala il 14 agosto? Dopo tutto l’hype creato intorno alla qualità che porterebbe con Soulé che lui stesso ha convinto a venire a Roma? I soliti imbrattacarte romani che non sanno cosa scrivere per tirare su due spicci sulla pelle della Roma” scrive su X Giovanni. “Domenica sarà titolare e farà doppietta” aggiunge Giuseppe, ma c’è chi twitta così: “Possibile tutto sto silenzio della Roma sulla faccenda Dybala? Ditele due parole!”. Cosa si chiede? Solo un po’ di chiarezza, niente di più.