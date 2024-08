Mercato, Roma-Dybala: fine della telenovela? La rivelazione social della Joya. Popolo giallorosso in fiamme

A sorpresa sembra essere definitivamente tramontata la pista araba per Dybala, che sui propri canali social ha dato appuntamento ai tifosi giallorossi per domenica, quando la Roma affronterà l'Empoli

Sembra essere finalmente giunta a una conclusione la telenovela riguardo il possibile passaggio in Arabia Saudita di Paulo Dybala. Dopo che nei giorni scorsi sembrava ormai a un passo il suo trasferimento in Medio Oriente, la Joya ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in qui lascia intendere che la sua esperienza alla Roma sia tutt’altro che terminata, scatenando le reazioni del popolo giallorosso. Intanto arriva anche la conferma dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Il posto social di Dybala

Sul proprio profilo Instagram Paulo Dybala ha pubblicato un video che racchiude alcuni dei momenti più importanti della propria esperienza alla Roma, aggiungendo come didascalia un ringraziamento al club giallorosso, seguito da un eloquente “Ci vediamo domenica” in riferimento al match in programma contro l’Empoli.

Dybala rimane a Roma, la conferma di Fabrizio Romano

Sembra dunque che alla fine Dybala non si trasferirà in Arabia Saudita – che aveva formulato un offerta da circa 80 milioni complessivi al giocatore -, ma che rimarrà in giallorosso, per la felicità del suo allenatore Daniele De Rossi, il quale si era detto preoccupato di vedere la Roma senza la sua Joya, e di Matias Soule, arrivato nella capitale anche per giocare con il suo idolo. A conferma della permanenza di Paulo è arrivato anche un post del più famoso esperto di calciomercato al mondo, Fabrizio Romano.

Tifosi giallorossi in estasi

La notizia ha ovviamente scatenato la reazione dei tifosi giallorossi, quasi increduli ma comunque in estasi per la permanenza del loro idolo Dybala, con Vincenzobass che ammette: “Mo mi tocca riprendere la maglia dybala 21”; o Alessio, che arriva addirittura a fare una simpatica proposta alla Joya: “Mi vuoi sposare Paulo??”; Mariucc, il quale sfrutta il soprannome di Paulo per un simpatico gioco di parole: “Ogni tanto una Joya”. Senza contare i tantissimi “Ti amo” comparsi sotto il post dell’argentino.