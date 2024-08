Dybala dice sì agli arabi, Roma e Al Qadsiah in trattativa: maxi ingaggio per la Joya, ecco cifre e dettagli

Grazie alla mediazione di Cetto, ex compagno di squadra dell'argentino al Palermo e oggi capo-scout dell'Al Qadsiah, il club saudita ha raggiunto l'accordo con l'asso della Roma.

La telenovela Dybala prosegue. Le ultime notizie che arrivano da Trigoria, riportate da veri o presunti super esperti di mercato, raccontano dell’esito positivo delle valutazioni della Joya e del suo entourage sulla clamorosa “pista araba”: la maxi offerta dell’Al Qadsiah. E ci mancherebbe pure: se le cifre sono quelle che girano sul web, ci sarebbe da sorprendersi se l’argentino dicesse di no. Si parla – e si scrive – infatti di un ingaggio che definire faraonico è poco.

Dybala, 75 milioni di motivi per andare in Arabia

La Joya ha detto sì, dunque. Ma cosa gli hanno proposto gli arabi? Semplicemente un contrattino da venti milioni di euro netti a stagione più bonus, con scadenza 2027. Venti milioni che, grazie a maggiorazioni facilmente ottenibili, potrebbero diventare addirittura 25, per una cifra complessiva di 75 milioni di euro nei prossimi tre anni. Di fronte a una tale montagna di soldi, anche le comprensibili perplessità di Dybala (che in Italia e in particolare a Roma, è bene ribadirlo, sta benissimo) si sono sgretolate. Troppo vantaggiosa l’offerta, anche se si tratta dell’Arabia Saudita e per giunta di un club non di primissima fascia.

Chi è l’ex compagno della Joya, oggi all’Al Qadsiah

A convincere Dybala, dopo giorni di titubanze, sarebbe stato Mauro Cetto, ex compagno di squadra di “U Picciriddu” al Palermo e oggi – guarda un po’ le coincidenze della vita – capo degli osservatori dell’Al Qadsiah. Dopo aver dato il suo assenso all’operazione, l’ex attaccante della Juventus ha fatto sapere alla Roma di essere intenzionato ad andar via. Prima, però, si è regolarmente allenato coi compagni e alla fine della seduta non è neppure sfuggito ai tifosi, che lo hanno aspettato per acclamarlo e per provare a convincerlo – ancora una volta – a non cambiare aria. Qualcuno gli ha anche regalato alcuni quadri personalizzati.

