Dybala spacca Roma: il gesto ai tifosi, il post notturno, le parole di De Rossi e le polemiche sul web

L'omaggio della Joya a Cagliari ai tifosi a fine partita è sembrato un saluto d'addio: la Roma ha messo nel mirino Riquelme, ma sui social è protesta

Poco più di 20 minuti in campo nel finale di partita. Giusto il tempo di illuminare una Roma senza troppe idee e disegnare una traiettoria perfetta non sfruttata da Dovbyk, prima del saluto ai 400 fedelissimi giunti a Cagliari. All’Unipol Domus la last dance di Dybala? Probabilmente sì, e sul web monta la polemica.

Roma, l’ultima di Dybala? L’esclusione, l’assist e il saluto

Fuori dall’undici titolare per scelta tecnica, Dybala è stata gettato nella mischia soltanto al 70′. A Cagliari è comunque finita 0-0, ma alla Joya è bastato l’ultimo scorcio di gara per ricordare a tutti quanto il suo smisurato talento faccia comodo a una Roma ancora piuttosto imballata. L’occasione più nitida è nata dai suoi piedi: cross al bacio per il nuovo acquisto Dovbyk e colpo di testa sotto misura che si è stampato sulla traversa. Al triplice fischio l’argentino è stato l’unico a dirigersi verso i 400 tifosi giallorossi che hanno raggiunto l’Unipol Domus. La Joya ha applaudito e salutato, soprattutto si è emozionato. L’Arabia Saudita è sempre più vicina.

Mercato, le parole di De Rossi e il possibile sostituito della Joya

Nel post partita l’argomento più gettonato è stato quello riguardante il futuro di Dybala. “Mi spaventerebbe una Roma senza Paulo e senza altri sostituti, anche se dovesse andare via qualcun altro. Se dovesse partire qualcuno e non dovessimo prendere nessuno, potrebbe spaventarmi quello. Però se qualcuno dovesse andare e dovessimo sostituirlo con giocatori funzionali e forti si andrà avanti con loro” ha dichiarato De Rossi. In settimana l’ex Juve darà una risposta definitiva all’Al-Qadsiah, intanto il club giallorosso ha messo nel mirino Rodrigo Riquelme, 24enne esterno in forza all’Atletico Madrid. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni.

Roma, il post di Dybala nella notte e la polemica sul web

Nella notte Dybala ha infiammato i tifosi postando su Instagram una serie di scatti della sua partita col Cagliari con tanto di emoji del lupo d’accompagnamento. Tanto è bastato per scatenare il popolo giallorosso, che ha ‘preso d’assalto’ il profilo dell’attaccante argentino. “Resta con noi Paulo, nessun milione Arabo può essere paragonato all’amore della tua gente e alla bellezza di questa città” scrive Daniele. “La Roma non è nulla senza di te. Non ci lasciare mai” aggiunge Gianluca. “Tu così ci uccidi! Non andartene” continua Lore. Quindi una stilettata a De Rossi: “Hai ancora Dybala e lo metti in panchina. I primi 3 punti li hai buttati te, caro Daniele. A te si perdona tutto, però senza esagerare” sostiene Stefano su X. E, ancora, Thomas: “Siamo solo alla prima giornata, ma la sterilità offensiva di questa squadra senza Dybala prossimo all’addio fa riflettere e non poco”. “Sui Friedkin scrivo già da tempo, sono i responsabili della situazione in cui ci troviamo. La tifoseria è stata troppo accondiscendente verso di loro. Serve contestazione” chiosa Gio.