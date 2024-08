La Roma spinge Dybala in Arabia: retroscena De Rossi, Chiesa altro rifiuto, tutto su Boga

I giallorossi hanno scaricato la Joya nella speranza che accetti le lusinghe arabe. Al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza del nostro calcio

Paulo Dybala può lasciare la Roma. Questa è la notizia di giornata, che ha reso turbolento il clima intorno a Trigoria. La Joya è infatti in contatto con l’Al-Qadsiah, club saudita pronto a ricoprirlo di denaro. Se i giallorossi sono ben predisposti a far partire il loro numero 21, la palla passa al giocatore che deve decidere se accettare oppure no la corte del sodalizio di Khobar. I capitolini, però, si muovono anche in entrata con il sondaggio effettuato per Jeremy Boga, potenziale rinforzo sulla fascia.

De Rossi ha deciso: Dybala fuori dal progetto

Forse l’approdo di Matias Soulé era stato sottovalutato: in realtà era il preludio al divorzio della Roma da Paulo Dybala. La Joya non è più indispensabile nel progetto capitolino e a dirlo è stato lo stesso Daniele De Rossi, che ha pubblicamente scaricato il 31enne argentino. D’altra parte, l’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2025, percepisce un ingaggio importante e ha un’età che impone al club delle valutazioni. La società ha fatto degli investimenti, ne ha in procinto anche un altro e, necessariamente, qualcuno deve andare via.

La possibilità sfumata di Chiesa

Poco più di un mesetto fa la Roma aveva individuato in Federico Chiesa il rinforzo ideale sulla fascia. Le resistenze dello juventino, poco convinto del trasferimento in giallorosso e con richieste di contratto fuori budget, hanno poi fatto virare i capitolini su Soulé. Il figlio d’arte tutt’ora non ha cambiato idea e cerca soluzioni differenti per il proprio futuro. Così i giallorossi, intenzionati a sostituire Dybala nella speranza che possa accettare le lusinghe arabe, hanno scrutato il mercato alla ricerca di altri esterni d’attacco.

L’ultima pista porta a Boga

Tra i vari candidati è spuntata forte la pista che porta a Jeremie Boga. L’ivoriano con cittadinanza francese è una vecchia conoscenza del nostro campionato, dal momento che ha indossato con fortune alterne le maglie di Sassuolo e Atalanta. Oggi, il 27enne nato a Marsiglia gioca nel Nizza ma non è incedibile, tutt’altro. Ci sarebbero già stati contatti col suo agente Fali Ramadani (lo stesso di Chiesa) e l’affare è possibile.

Ma la Roma resta comunque molto attiva sul mercato, senza perdere di vista le necessità: ceduti in prestito Solbakken all’Empoli e Oliveras alla Dinamo Zagabria, dall’Arabia potrebbe, invece, arrivare Saud Abdulhamid, terzino destro classe 1999 di proprietà dell’Al-Hilal, che sarebbe il primo calciatore saudita della storia della Serie A.