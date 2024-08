Domenica Sportiva: Panatta show, che siparietto sui soldi di Dybala e la scelta della moglie in diretta tv

L'ex tennista romano e romanista in diretta tv provoca la Joya e lo spinge ad accettare vista la cifra che gli offrono gli arabi

“E che cambi moglie”. Così, d’impeto, a sorpresa ma anche in modo chiaramente goliardico, Adriano Panatta, ex tennista ed opinionista della Domenica Sportiva (che vince la seconda serata su RAI 2 nel confronto sportivo con i diretti concorrenti migrati su Canale 5 portando a casa il 7.3%), spinge Paulo Dybala ad andare via dalla Roma. L’attaccante argentino, che a sorpresa ha giocato gli ultimi minuti di Cagliari-Roma, è prossimo all’addio per un’offerta irrinunciabile. Le parole di Panatta e la replica della conduttrice in studio.

Roma, Paulo Dybala prossimo all’addio

Nelle prossime ore Paulo Dybala dovrebbe sciogliere i dubbi per quanto riguarda il suo futuro in Arabia. L’Arabia Saudita si prepara ad accoglierlo mentre la Roma pensa ai ‘sostituti’. D’altro canto la moglie dell’attaccante argentino, Oriana Sabatini, non gradirebbe la soluzione araba e preferirebbe restare in Italia. L’Inter resta alla finestra e monitora attentamente il calciatore in uscita dal club giallorosso.

DS, Adriano Panatta spinge Dybala all’addio

Nel corso della Domenica Sportiva, Adriano Panatta – tifosissimo del club giallorosso – ha spinto il calciatore argentino a lasciare la Roma per accettare l’offerta faraonica dell’Al Qadsiah pari a 60 milioni netti in tre anni: “Se la moglie non è d’accordo? Facesse quello che vuole. E che cambi moglie. Immediatamente! Anche con Morata è successa una cosa simile” La replica della conduttrice Simona Rolandi non si è fatta attendere: “Ma come cambia moglie? Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono appena sposati”.

Panatta ha continuato: “Ma signori avete capito di che cifra parliamo? Avete detto che è tranquillo e ci credo? Ci mancherebbe fosse nervoso, ha 31 anni, non è legato alla Roma come poteva essere Totti, se gli offrono quella cifra lì…Io per molto meno ci andrei… Ha una carriera di altri 5-6 anni al massimo ancora, è un talento straordinario ma 60-80 milioni sono sempre 60-80 milioni. Poi se la Roma ha concesso la trattativa avrà anche lei un tornaconto. Il contraccolpo ci sarà ma alla fine si dimentica tutto. Certo un conto è andare da Roma a Milano altro in un posto così lontano ma se hai 60 milioni tanto male non stai. Per Morata è diverso, uno pensa subito male, mi sembra strano, non è che la porta non so dove, Milano è bellissima, a Milano c’è tutto, la moda…anche per una donna è una città…confortevole si può dire?”.

“Bisogna trovare una comunione d’intenti tra Dybala e la moglie”, dice la Rolandi. “Dei beni”, sussurra Pecci.

Dybala tra Arabia e Inter: cosa manca per l’addio alla Roma

L’argentino resta in stand-by nonostante il forte interesse dell’Al Qadsiah. L’unico problema, per sbloccare la trattativa, resta la mancata ricezione da parte del club giallorosso di una offerta ufficiale da parte dei sauditi per il costo del cartellino del giocatore. La Roma attende un’offerta da almeno 10 milioni di euro ma il club saudita gioca a ribasso perché già è convinto di avere in pugno il sì del calciatore. L’Inter resta attiva su questa situazione di mercato ancora incerta riguardo Dybala.