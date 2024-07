Dybala e Sabatini, nozze da sogno sotto la pioggia: chi c'era, un grande assente e la rivelazione della Joya

Il fantasista argentino della Roma si è sposato alla presenza di 300 invitati, il retroscena sulla notte prima del matrimonio e la lista degli ospiti

Hanno detto sì sotto la pioggia: nel pittoresco scenario del Dok Haras de Exaltación de la Cruz, situato nella provincia di Buenos Aires (non lontano dalla casa d’origine della sposa), circondati dalla famiglia e dagli amici più cari, Paulo Dybala e Oriana Sabatini si sono sposati coronando il loro sogno d’amore che dura dal 2019.

Come si sono conosciuti Dybala e Sabatini

Singolare il retroscena su come sia nata la loro relazione cinque anni fa. Tutto è nato con un semplice messaggio via WhatsApp del giocatore alla nipote dell’ex tennista Gabriele. Il numero non era in rubrica ma i toni erano gentili: “Vorrei invitarti fuori”. Lei ha poi dovuto chiedere informazioni al padre, così da sapere chi fosse questo tale Paulo Dybala. Nell’ottobre del 2003 poi la romantica proposta di matrimonio alla Fontana di Trevi.

Gli invitati vip al matrimonio di Dybala

Nonostante il cielo nuvoloso e la pioggia abbiano reso la giornata non delle più adatte per un matrimonio è stato un giorno di festa, gli invitati hanno cominciato ad arrivare intorno alle 17 (ora argentina). Uno dei primi ospiti ad arrivare è stato Maxi Espindola, cantante del duo MYA e attore con cui Oriana ha lavorato nella fiction Aliados (2013-2014) di Cris Morena. Un’altra delle attrici della serie in cui recitò la Sabatini che è venuta al matrimonio è stata Carolina Domenech. L’artista ha scelto di indossare un impressionante abito verde brillante senza spalline, abbinato a sandali color oro.

Anche Jenny Martínez si è unita ai suoi due ex colleghi di Aliados per accompagnare Oriana e Paulo in questo appuntamento speciale. A causa del tempo instabile, l’attrice è rimasta sul sedile del passeggero dell’auto con cui è arrivata e da lì ha posato davanti alle telecamere, molto sorridente. L’attrice Manu Viale indossava un cappotto nero dalla sua macchina e, lungi dall’evitare la stampa, si è fermata all’ingresso del Dock Haras e si è presa qualche minuto per parlare con i giornalisti.

Dopo il suo arrivo in Argentina nella notte di venerdì 19 luglio, nella lussuosa proprietà con ampi ettari e molteplici stanze, era presente anche Tini Stoessel per accompagnare la sua amica Oriana nel giorno del suo matrimonio con Paulo. Lisandro Martínez, giocatore del Manchester United e difensore dell’Albiceleste, è stato l’unico calciatore fotografato al suo ingresso al Dok Haras. Presenti anche Angel Di María, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e Cristian Romero, accompagnati dalle compagne, e Rodrigo De Paul che è venuto da solo. Invitati anche Leandro Paredes e sua moglie Camila Galante. Lui ha avuto anche un altro ruolo, in realtà. I due sono tra gli amici più cari degli sposi, che si sono affidati al centrocampista per quanto riguarda il vino da servire a tavola. Si tratta infatti di una sua produzione.

Messi il grande assente alla cerimonia

Tra i grandi assenti Lionel Messi: il capitano della Nazionale, non ha potuto partecipare perché è rimasto negli Stati Uniti, cercando di riprendersi il più rapidamente possibile dall’infortunio alla caviglia riportato nella finale di Copa América. Assenti anche Julián Álvarez, Nicolás Otamendi e Gerónimo Rulli, impegnati con la Nazionale Argentina Under 23, che si prepara ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

La Joya ha trascorso la giornata di vigilia delle nozze con i suoi amici per festeggiare, in una sorta di addio al celibato. Prima di cenare con loro, Dybala è passato a casa della sua futura suocera, dove si trovava anche Oriana, e dove era presente tutta la famiglia della sposa .Le fedi del loro matrimonio sono state realizzate su misura da Damiani. La Sabatini indossava un vestito bianco firmato Dolce & Gabbana. Per quanto riguarda lo sposo, invece, la scelta è ricaduta su Battistoni. La torta nuziale è invece stata preparata da un celebre chef argentino, Damian Betular.

Sul fronte testimoni hanno deciso di non limitarsi in alcun modo. Basti pensare che lei ha nominato ben 16 damigelle. La torta nuziale è invece stata preparata da un celebre chef argentino, Damian Betular. Nessun particolare dress code da rispettare. Gli sposi hanno però imposto una regola ferrea. In nessun caso sarà perdonato l’uso degli smartphone. Una festa da vivere a pieno, dal vivo e non sui social.

Dybala e Sabatini presto genitori

La coppia si era confessata due giorni fa a cuore aperto in un podcast sulla piattaforma digitale Spotify. Lì Paulo Dybala ha rivelato il suo desiderio di diventare padre nel prossimo futuro. Tutto è iniziato quando Oriana ha chiesto al marito: “È una domanda semi-filosofica, ma in questo caso diventerà realtà… Chi sarà Paulo senza il calcio?”. Dybala si è preso qualche secondo per rispondere, poi ha detto: “Sono molto curioso di sapere come sarò come padre”. Oriana ha aperto la porta alla possibilità di diventare madre a breve termine dicendo: “Bene, realizziamo i sogni”.