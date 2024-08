Roma-Empoli 1-2: festa Dybala rovinata da Gyasi e Colombo, Shomurodov non basta

Top e flop della gara valida per la seconda giornata di Serie A 2024/25: ispiratissimo Fazzini, poco lucido anche Soulè

L’Empoli conquista la sua prima vittoria storica all’Olimpico contro la Roma. La squadra di D’Aversa si impone con i gol di Gyasi e Colombo, quest’ultimo su rigore. A nulla è servito il gol di Shomurodov all’85’. Buon inizio di campionato per gli azzurri dopo il pareggio all’esordio contro il Monza. Delusione per la squadra di De Rossi, che lascia il campo tra i fischi dei tifosi, rovinata la festa di Dybala, deludente, accolto come un re dal popolo giallorosso in festa.

Roma-Empoli, il racconto del match

L’inizio della partita è stato di marca giallorossa, con un’ottima iniziativa di Pellegrini e la vivacità di Dovbyk, particolarmente incisivo nel creare spazi e attaccare la profondità. Questi primi minuti facevano presagire una prestazione brillante da parte della Roma, ma così non è stato di fronte a un Fazzini particolarmente ispirato che ha cominciato a mettere in difficoltà Pellegrini e compagni. Un’occasione di testa di Gyasi fallita a pochi passi dalla porta ha rallentato l’inerzia del match e ha messo in luce le difficoltà della Roma nella fase di impostazione, che è risultata un punto debole del primo tempo.

Fazzini ha continuato a essere una spina nel fianco, costringendo Svilar a una parata difficile. Sulla ribattuta, anche Colombo ha avuto un’occasione d’oro, ma ha colpito la traversa con un colpo di testa a porta vuota. Dopo un tentativo di risposta della Roma, con un colpo di testa di Pellegrini parato da Vaquez, è arrivato il gol dell’Empoli: Gyasi, che si era già fatto notare, ha finalmente trovato la rete al 45’. Così, il primo tempo si è concluso con l’Empoli in vantaggio.

Nella ripresa, De Rossi ha deciso di apportare cambiamenti alla formazione, fino a quel momento poco incisiva. È passato al 3-5-2, con Zalewski e Soulè sulle fasce e Angelino schierato tra i tre difensori. Questo assetto ha mostrato segni di miglioramento, sebbene la sfortuna abbia avuto il suo ruolo, con Pellegrini che ha colpito la traversa e Mancini fermato dal palo sulla ribattuta. Nel momento di maggiore difficoltà per la Roma, Paredes ha aggravato la situazione con un fallo su Esposito, concedendo un calcio di rigore che Colombo ha trasformato senza esitazione.

La squadra di De Rossi ha mostrato una reazione mettendosi in mostra con Dybala chè stato particolarmente attivo nel tentativo di accorciare le distanze, seppur senza concretizzare. Ma, a coronare la reazione positiva dei giallorossi è stato il subentrato Shomurodov, che, appena tre minuti dopo il suo ingresso in campo, ha accorciato le distanze e ridato speranza ai suoi. Nonostante la stanchezza e l’assedio da parte della Roma, l’Empoli ha tenuto botta fino al triplice fischio. All’Olimpico, la gara è terminata con il risultato di 1-2.

Roma, Dybala-day all’Olimpico: ovazione da brividi

In uno Stadio Olimpico gremito e vibrante, l’accoglienza dei tifosi della Roma per Paulo Dybala ha raggiunto picchi di entusiasmo travolgente. Il boato dei sostenitori giallorossi ha scosso l’intero impianto nel momento in cui lo speaker ha pronunciato il nome dell’argentino durante l’annuncio della formazione. Negli ultimi giorni, la situazione del numero 21 ha catalizzato l’attenzione, con Dybala che ha rifiutato l’offerta faraonica dei sauditi dell’Al-Qadsiah. Una decisione che conferma l’intenso legame con la Roma, iniziato nel 2022 e destinato a proseguire.

Roma, top e flop

TOP

Dovbyk 6: Subito propositivo, ha mostrato una buona capacità di attaccare la profondità, creando spazi e opportunità. All’85’ sperca la chance del gol fallendo la correzione della palla con il tacco.

Baldanzi 6.5: Strappa la sfera a Cacace e si invola verso la porta, dando vita al gol dell'1-2.

Shomurodov 7: Entra con voglia e impatta subito. Accorcia le distanze con un gol di testa. Fondamentale nella reazione dei giallorossi.

FLOP

Paredes 4.5: Commette un’ingenuità commettendo fallo in area ai danni di Esposito, regalando così il rigore all’Empoli. Errore pesante dato il momento di difficoltà della squadra.

Soulè 5: Ha iniziato a farsi notare verso la fine del primo tempo, dimostrando le sue qualità dopo esser passato a sinistra. Ma è stata solo un'illusione dato che poco dopo si è dimenticato di Gyasi permettendogli di sbloccare il match. È calato con il trascorrere dei minuti.

Dybala 5: Nel giorno tanto atteso dopo il suo rifiuto dell'offerta del club saudita, non è riuscito a brillare. Ha mostrato qualche imprecisione di troppo e non ha impattato come suo solito fare. Colpisce il palo nell'extra time.

Empoli, top e flop

TOP

Gyasi 7: Dimenticato dalla difesa della Roma, ha fallito un’occasione a pochi passi dalla porta sugli sviluppi di un angolo. Si fa perdonare con il gol del vantaggio siglato a primo tempo.

Colombo 7: Si divora un gol praticamente fatto, colpendo la traversa con una conclusione a porta vuota, mancando un'occasione d'oro per l'Empoli. Si riscatta alla grande servendo l'assist per il gol di Gyasi e poi trasformando al meglio il calcio di rigore.

Fazzini 6.5: Dinamico, impattante in attacco, ispirato e sempre presente nelle azioni più pericolose della sua squadra.

FLOP